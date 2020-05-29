Джон Мюллер о том, что представляют собой Core Web Vitals

Сотрудник Google Джон Мюллер опубликовал серию твитов, призванных помочь вебмастерам разобраться в том, что представляют собой Core Web Vitals.

Своими постами Мюллер хотел сэкономить владельцам сайтов время на изучение этой темы.

Since the Core Web Vitals are now in Search Console, I wanted to do a quick round-up of the tidbits I found while researching. Maybe this'll save you a few minutes, or encourage you to test, or to watch a video. How much time do you invest in being able to save time? Focus, John — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 28, 2020

Итак, Core Web Vitals («основные интернет-показатели» в Search Console) включают метрики загрузки, взаимодействия и «раздражения»: Largest Contentful Paint (LCP = загрузка), First Input Delay (FID = взаимодействие), Cumulative Layout Shift (CLS = стабильность, недостаток которой Мюллер назвал «раздражающим»).

О наборе показателей Core Web Vitals уже доступно большое количество информации, начиная с web.dev/vitals/.

LCP

Показатель LCP (отрисовка самого крупного контента) похож на скорость загрузки страницы, но он пытается выяснить, когда видны основные элементы страницы, что является важным для пользователей.

Документация по LCP и советы по оптимизации доступны на сайте web.dev.

FID

FID (задержка после первого ввода) измеряет отзывчивость – каково первое впечатление пользователя, когда он пытается взаимодействовать со страницей.

Документация по FID и советы по оптимизации также доступны на web.dev.

CLS

Последняя метрика, CLS (совокупное смещение макета), показывает, насколько элементы на странице смещаются во время её загрузки.

Подробная информация об этом показателе доступна здесь, а советы по оптимизации – здесь.

Где отображаются эти метрики

Помимо Search Console, эти метрики можно будет увидеть в ряде других инструментов, таких как Chrome Dev Tools, Lighthouse, Chrome User Experience Report (CrUX), Page Speed Insights и других.

В части инструментов они уже доступны (Lighthouse и Page Speed Insights), а в других – в процессе добавления.

Эти показатели также доступны в WebPageTest. Кроме того, есть JS-библиотека для тех, кто хочет измерить их самостоятельно.

Мюллер отметил, что в случае данных инструментов есть разница между лабораторными (когда вы проверяете их самостоятельно) и полевыми данными (когда вы видите то, что видят пользователи, в совокупности). Так что, возможно, имеет смысл проверить и то, и другое, чтобы ничего не пропустить.

Пороговые значения новых метрик основаны на различных исследованиях и означают, что они достижимы (и уже достигнуты).

Подробнее об этом можно прочитать в справочной статье «Defining the Core Web Vitals metrics thresholds» на сайте web.dev.

В завершение Мюллер отметил, что он не является сотрудником команды Chrome, поэтому всё, что содержится в его твитах, основано на публичной документации Google.

Отметим, что информация об этих метриках также доступна в Справке Search Console, в том числе на русском языке.

Напомним также, что на днях Google заменил отчёт о скорости в Search Console на отчёт об основных интернет-показателях (Core Web Vitals).

А вчера поисковик официально анонсировал новый сигнал ранжирования Page Experience, который будет включать Core Web Vitals и уже существующие UX-сигналы, такие как HTTPS, удобство использования с мобильных устройств, Безопасный просмотр и рекомендации в отношении межстраничных объявлений.