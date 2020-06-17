Яндекс.Музыка зазвучала в Навигаторе

В Навигаторе появилась Яндекс.Музыка — она отображается отдельной иконкой на главном экране. Теперь, чтобы послушать любимые треки или новые подкасты в пути, не нужно переключаться между приложениями, достаточно одного Навигатора.

Внутри — уже знакомая Яндекс.Музыка. Один клик, и водитель прямо в Навигаторе сможет подобрать треки в поездку. Можно включить плейлист дня, последний альбом любимого исполнителя или подкаст вручную на экране или голосом.







За голосовое управление Музыкой отвечает Алиса. С ней будет удобнее, безопаснее и не придется отвлекаться от дороги. Она поможет найти нужный трек или подкаст, а если идей нет, можно попросить: «Алиса, включи что-нибудь бодрое». Еще она может поставить песню на паузу или переключить на следующую.

Во время поездки Музыка просто свернется до мини-плеера — всегда будет видно маршрут на карте и что сейчас играет. Там же можно переключать и лайкать треки. Чтобы наслаждаться ими на полной громкости, лучше подключиться к аудиосистеме автомобиля по кабелю или Bluetooth.







Андрей Гевак, руководитель Яндекс.Музыки:

«Яндекс.Музыка внутри Навигатора — это уникальное событие для нашего рынка. Сервис давно вышел за рамки музыкального приложения, и живет не только в телефонах, а еще и в колонках с Алисой, каршеринге и теперь — в вашей машине. Нам хочется, чтобы музыка и подкасты были еще ближе к людям и всегда под рукой в нужный момент».

Музыка уже доступна всем пользователям Навигатора с подпиской Яндекс.Плюс в России, Казахстане и Беларуси. Если подписки нет, первые 7 дней Музыкой можно пользоваться бесплатно и без привязки карты. Потом нужно оформить Яндекс.Плюс — он дает возможность слушать Яндекс.Музыку без ограничений на любом устройстве и в любом приложении, смотреть фильмы на КиноПоиске, ездить на такси со скидкой и получать привилегии в других сервисах Яндекса.

Напомним, в феврале в Яндекс.Навигаторе появилась возможность оплаты топлива с помощью Алисы через сервис бесконтактной оплаты Яндекс.Заправки.