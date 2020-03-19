Соцсети Mail.ru предложили новым пользователям подписку на музыку за 1 рубль

Пользователи ВКонтакте смогут подключить трехмесячную подписку на музыку за 1 рубль. Для этого нужно оформить ее по ссылке: vk.com/offermusic#trialoffer. В ближайшее время предложение станет доступно для всех новых подписчиков единой музыкальной экосистемы ВКонтакте, BOOM и OK.

В Одноклассниках при оформлении подписки на музыку на всех платформах пользователи в течение трех месяцев будут получать за нее 100%-й кешбэк в виде ОКов — виртуальной валюты соцсети. С помощью нее, например, можно расплачиваться за покупки в мобильных и десктопных играх на платформе Одноклассников.

Андрей Рогозов, CEO ВКонтакте:

«В дни, когда из-за риска для здоровья лучше не выходить на улицу, особенно важно поддерживать боевой настрой. Многим это помогает сделать музыка — поэтому мы решили сделать трехмесячную подписку максимально доступной. Надеемся, любимые треки скрасят карантин и подбодрят».

Подписка на музыку во ВКонтакте и Одноклассниках позволяет слушать треки без рекламы, сколько угодно в фоновом режиме, а также офлайн — с помощью приложения BOOM. В единой музыкальной экосистеме Mail.ru Group сейчас свыше 3,1 млн активных платных подписчиков.

Напомним, ранее ВКонтакте запустила ленту с новостями о коронавирусе от проверенных источников, а вместе с художниками из программы VK Talents — комиксы с рекомендациями, как защитить себя во время эпидемии.

