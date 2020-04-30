MY.GAMES займется издательством гиперказуальных игр

Входящий в Mail.ru Group игровой бренд MY.GAMES анонсировал комплексную поддержку разработчиков гиперказуальных игр. Компания планирует инвестировать в инициативу до $10 млн в 2020 году.

MY.GAMES не только возьмет на себя полное сопровождение продуктов до и после релиза, но и предоставит студиям финансовую, продуктовую и маркетинговую экспертизу на всех этапах создания проекта. Каждая команда может получить до $50 000 на доработку своего проекта и маркетинговый бюджет, достаточный для обеспечения десятков миллионов установок по всему миру.

Главная цель инициативы — поддержка талантливых команд, сфокусированных на создании игр в жанрах Hyper-Casual, Hybrid-Casual и Idle. Партнерский подход и разделение зон ответственности позволят студиям самостоятельно принимать все важные решения в процессе разработки, выбирать лучшие варианты сотрудничества и получать максимальный результат.

Игровой бренд обеспечит сопровождение при проверке продуктовых и маркетинговых гипотез на реальных пользователях, будет консультировать по рыночным трендам и лучшим продуктовым практикам, проводить закупку игроков и помогать получить максимум от рекламной монетизации. Для того, чтобы подать заявку на сотрудничество, разработчикам достаточно заполнить простую форму.

Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов MY.GAMES:

«Многолетний опыт MY.GAMES в издательстве и оперировании мобильных проектов с миллионами активных пользователей на iOS и Android позволяет нам предлагать будущим партнерам уникальную экспертизу и все необходимое сопровождение. Благодаря такой поддержке разработчики смогут сосредоточиться на самом главном — создании игры, способной стать мировым хитом».

В дальнейших планах MY.GAMES в рамках новой инициативы — запуск собственной автоматизированной платформы для самостоятельного проведения тестов гиперказуальных игр усилиями студий.

Напомним, Mail.ru Group объединила все игровые проекты компании в России и за рубежом (выходящие под брендом Mail.ru Group и брендом My.com) в единый глобальный бренд MY.GAMES в мае 2019 года.