MY.GAMES предложил разработчикам игр распределение доходов 90/10

Принадлежащий Mail.ru Group, международный игровой бренд MY.GAMES представил альтернативную схему сотрудничества с издателями, размещающими свои проекты на MY.GAMES Store.

Новый вариант сотрудничества предполагает распределение, при котором 90% доходов остаются за владельцем игры, а игровая платформа получает 10%. Данная схема применяется к выручке от той части пользователей, которую разработчик самостоятельно привел в игру.

Контроль трафика будет осуществляться в кабинете разработчика с помощью собственной системы атрибуции. Опубликовав игру, разработчики смогут самостоятельно следить за всеми важными метриками проекта: количеством переходов пользователей по ссылке рекламной кампании, регистрациями, количеством возвратов пользователей за разные временные отрезки, показателями MAU, DAU, а также появится возможность отслеживать платежи аудитории и многое другое. На основе полученных данных разработчик сможет максимально эффективно управлять рекламными кампаниями и отслеживать результаты своего проекта.

Родион Котельников, руководитель MY.GAMES Store:

«Мы считаем несправедливым высокую комиссию в том случае, если разработчик самостоятельно занимается продвижением проекта, размещенного на нашей платформе. При этом мы очень серьезно относимся и к соблюдению политики конфиденциальности пользователя: разработчик может видеть, сколько регистраций или входов в игру дал тот или иной баннер, но это лишь агрегированная статистика без детализации по конкретному пользователю».

Вторая схема разделения доходов 70/30 — классическая для многих платформ — работает уже сейчас. Она применяется к прибыли от пользователей, которых в игру привела сама платформа. Полученные средства MY.GAMES Store реинвестирует в развитие платформы, ее разработку и привлечение аудитории. Это подразумевает совершенно разные активности: прямую закупку трафика на различных платформах, работу с блогерами, участие в конференциях и многое другое.

Напомним, Mail.ru Group объединила все игровые проекты компании в России и за рубежом (выходящие под брендом Mail.ru Group и брендом My.com) в единый глобальный бренд MY.GAMES в мае 2019 года.

В конце апреля 2020 года MY.GAMES анонсировал комплексную поддержку разработчиков гиперказуальных игр. Компания планирует инвестировать в инициативу до $10 млн в 2020 году.