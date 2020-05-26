MY.GAMES запускает первый консольный buy-to-play проект — Warface: Breakout

Международный игровой бренд MY.GAMES объявил о выходе Warface: Breakout – нового тактического шутера от первого лица для PlayStation 4 и Xbox One. Breakout – новый проект во франшизе Warface, который уже доступен в цифровых магазинах обеих платформ по цене в 1 399 рублей.

Основой Warface: Breakout является классический PvP-режим «Найти и уничтожить», в котором две команды из пяти человек попеременно пытаются подорвать одну из двух контрольных точек противника. Каждый матч состоит из нескольких раундов, перед началом которых игроки могут выбрать оружие и дополнительное снаряжение. Арсенал и экипировка приобретаются за кредиты, заработанные в ходе раунда за счет превосходства над противником и выполнения цели команды по установке или разминированию бомбы. В игре доступно 5 карт, а также более 30 единиц оружия, каждое из которых обладает уникальным набором характеристик.

Иван Побяржин, продюсер франшизы Warface:

«Создавая Breakout, мы задались целью перенести на консоли знакомый многим геймплей, вдохновленный легендарной Counter-Strike – с тактической составляющей, упором на мастерство владения оружием и управлением экономикой команды. Геймплей Breakout был максимально адаптирован под комфортную игру на геймпадах. Наша команда вложила много сил в создание консольного шутера, который весьма прост в освоении, но при этом имеет тактическую глубину и вариативность».

В игре используется система монетизации, основанная исключительно на продаже косметических предметов, которые позволят игрокам настраивать внешний вид персонажей и оружия. Ни один из предметов, доступных для покупки за реальные деньги, не оказывает влияния на геймплей и не предоставляет преимуществ. После релиза все игроки будут получать бесплатные контентные обновления без необходимости приобретать «Боевой пропуск» для доступа к эксклюзивным сезонным испытаниям и наградам.

Напомним, Mail.ru Group объединила все игровые проекты компании в России и за рубежом (выходящие под брендом Mail.ru Group и брендом My.com) в единый глобальный бренд MY.GAMES в мае 2019 года.

В конце апреля 2020 года MY.GAMES анонсировал комплексную поддержку разработчиков гиперказуальных игр. Компания планирует инвестировать в инициативу до $10 млн в 2020 году.