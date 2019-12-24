myTarget позволит размещать in-stream видео в мобильных приложениях VK

В myTarget появилась возможность запуска кампаний с прероллами в приложениях ВКонтакте. Теперь клиенты рекламной платформы смогут использовать in-stream формат в видеоконтенте мобильных приложений ВКонтакте на iOS и Android.

Ранее прероллы myTarget показывались лишь в десктопных версиях социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, мобильном приложении ОК и в других проектах Mail.ru Group.

Благодаря расширению инвентаря, закупка видеорекламы доступна по аукционной модели в рамках единой рекламной сети. Таким образом, рекламодатели смогут охватить еще более широкую, но при этом релевантную аудиторию с помощью мультиканальных видеокампаний.

Преролл – короткий ролик до 30 секунд, который воспроизводится перед основным видеоконтентом. Для запуска кампаний с видеорекламой доступны модели закупки с оплатой за показ (CPM) или за полный досмотр видео (CPV). Распределить бюджет с учетом целей рекламодателя помогут три аукционные стратегии: максимальное число показов, фиксированная ставка и минимальный расход.

Формат решает не только брендовые, но и performance-задачи, направленные на увеличение конверсий. В рекламный ролик можно добавить ссылку на сайт (пользователь увидит кнопку призыва к действию «Перейти на сайт») или на мобильное приложение (появится предложение установить его из App Store или Google Play). Ссылка активна на протяжении всего показа рекламы, что дополнительно мотивирует пользователей совершать конверсии – переходить на сайт.

Напомним, на прошлой неделе myTarget сообщила о появлении возможности запуска out-stream роликов в новостных лентах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники при продвижении сайтов, а не только мобильных приложений.

