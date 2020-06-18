В myTarget появились новые метрики для оценки эффективности рекламных кампаний

В рекламном кабинете myTarget появились новые финансовые показатели кампаний.

Теперь, используя расширенную статистику, рекламодатели смогут определять наиболее эффективные каналы продвижения и еще точнее оценивать окупаемость инвестиций в digital-маркетинг.

Клиенты myTarget получили доступ к статистике по финансовым показателям: доходу, ROMI (Return on Marketing Investment) и доле рекламных расходов (ДРР). Их можно рассчитать для каждой цели рекламной кампании в отдельности — или получить суммарное значение по всем событиям.

Доход показывает, какую ценность принесли целевые действия пользователей на сайте или в приложении рекламодателя — например, покупки внутриигровых событий или оплата заказов в интернет-магазине. ДРР отражает отношение расходов на рекламу к доходам от нее, а ROMI – возврат инвестиций от маркетинговых кампаний.

Финансовые показатели рассчитываются на основе данных из счетчика top.mail.ru и основных трекеров, интегрированных c myTarget, в том числе myTracker.

Более подробная информация об обновлении доступна здесь.

Напомним, на прошлой неделе платформа myTarget обновила инструменты атрибуции конверсий, значительно расширив их возможности. Теперь клиенты смогут оценивать распределение целевых действий не только по дням конверсии, но и по датам показа объявлений.