В myTarget появился автоматический подбор синонимов для контекстного таргетинга

В кампаниях на рекламной платформе myTarget появился инструмент для подбора синонимов при настройке контекстного таргетинга. С его помощью рекламодатели смогут не упустить актуальные контекстные фразы и увеличить охват релевантной аудитории.

Новый инструмент генерирует синонимы заданных рекламодателем поисковых фраз. Список рекомендаций включает в себя как отдельные слова, так и словосочетания с выбранным словом — на русском языке и на английском, если применимо.

Например, если рекламодатель вводит запрос «айфон», система предложит ему несколько вариантов, в том числе «iphone», «iphone купить», «iphone 6 plus» и другие словосочетания.

По умолчанию отображается до десяти основных подсказок и до пяти дополнительных вариантов к каждой из них. Нажав на кнопку «загрузить еще», можно получить расширенный список синонимов.

С новой функцией рекламодатели myTarget смогут не только быстрее создавать кампании с контекстным таргетингом, но и выбирать наиболее релевантные фразы для продвигаемых товаров и услуг.

Отметим, что на этой неделе платформа myTarget также расширила возможности прогнозатора охвата в рекламных кампаниях. Теперь рекламодатели могут уже на этапе настройки кампаний оценивать потенциальный охват рекламы по аудиторным сегментам, а также получать рекомендации системы для выбора оптимальной ставки.

