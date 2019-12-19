myTarget расширяет видеоинвентарь для рекламодателей

Рекламная платформа myTarget сообщила о расширении видеоинвентаря для рекламодателей. Обновление позволит запускать out-stream ролики в новостных лентах социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники при продвижении сайтов, а не только мобильных приложений.

Для создания кампаний в myTarget не требуется привязка к группам бренда в социальных сетях. Рекламодатели смогут использовать один из наиболее интерактивных форматов для увеличения узнаваемости бренда и роста конверсий на собственных ресурсах за счет охвата активной аудитории соцсетей.

Для запуска out-stream видеорекламы при продвижении сайта клиентам необходимо выбрать цели «Трафик», «Охват» или «Посещение точек продаж» при настройке кампаний в myTarget. Расширенный выбор видеоформатов позволит адаптировать креативы под релевантные устройства пользователей и запускать еще более нативные кампании сразу в двух социальных сетях.

Видеоролики не должны превышать 30 секунд, тогда как объем загружаемого файла должен быть не больше 90 Мб. Дополнительные технические требования к форматам:

Квадратное видео (1:1) – минимальная ширина и высота 600×600 пикселей;

Горизонтальное видео (16:9) – минимальная ширина и высота 640×360 пикселей.

Отметим, что в начале декабря на платформе myTarget появился инструмент для проведения А/B-тестов рекламных кампаний. Это позволяет на первых этапах понять, какой подход работает лучше, и оптимизировать кампании в зависимости от результатов.