Mail.ru поможет бизнесу перейти на удаленный режим работы

С 19 марта Mail.ru открывает бесплатный доступ для всех организаций к бизнес-мессенджеру Myteam и расширяет пакет бесплатных возможностей в Teambox. Эти сервисы помогут компаниям поддерживать общение и документооборот между сотрудниками во время карантина.

Расширенный пакет Myteam включает в себя ряд дополнительных функций, в том числе приоритетную поддержку, возможность тонкой настройки и ряд функций по управлению организацией. С помощью корпоративного мессенджера Myteam компании смогут быстро организовать дистанционную работу сотрудников: общение, звонки, защищенный обмен файлами с любых устройств. Бесплатный доступ к расширенному пакету Myteam будет действовать до 14 июня 2020 года.

Сервисом Teambox теперь могут пользоваться бесплатно до 25 сотрудников, а объем свободного места в хранилище для компаний увеличен до 25 Гб.

Егор Ганин, заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group:

«Все больше компаний вынуждены оперативно переводить сотрудников на удаленный режим — или выбирают эту меру, заботясь об их здоровье. В такие моменты важно проявлять сплоченность и поддерживать друг друга. Именно поэтому мы решили, что самые необходимые в текущих условиях сервисы платформы «Mail.ru для бизнеса» должны стать бесплатными, пока ситуация не станет стабильной».

Напомним, мессенджер для компаний Myteam был представлен компанией Mail.ru Group в сентябре 2019 года. Корпоративный тариф, который компания собирается сделать бесплатным, составляет 1 590 ₽/ месяц.

Отметим также, что компания Google на прошлой неделе открыла бесплатный доступ к премиум-версии Hangouts Meet, чтобы поддержать те организации и образовательные учреждения, которые работают в удаленном режиме.