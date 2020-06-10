Mail.ru запускает сервис видеозвонков в корпоративной почте и мессенджере Myteam 

Mail.ru продолжает расширять возможности сервисов видеозвонков — компания разработала бизнес-версию звонков в корпоративном почтовом сервисе и в бизнес-мессенджере Myteam. Теперь в них можно проводить онлайн-конференции до 100 человек.

Звонки в Почте для домена запущены в тестовом режиме, они не ограничены по времени. Уникальность сервиса — в его простоте и легкости использования, участникам группового звонка не нужно устанавливать специальное приложение и проходить какие-либо регистрации, им даже не нужно иметь аккаунт в mail.ru. Он понадобится только создателю звонка, но не всем участникам.

Сервис пригодится в решении любых рабочих задач, в первую очередь, он будет полезен при организации эффективной коммуникации с контрагентами, партнерами, клиентами и всеми внешними собеседниками. Удобство решения — в легкости перехода от переписки к звонку. Для того, чтобы созвониться, участникам переписки не нужно обмениваться телефонами и переходить в гаджет для набора номера, звонок можно совершить прямо из почты.

Mail.ru также обновила функцию видеозвонков в корпоративном мессенджере Myteam. Кроме того, что теперь в мессенджере смогут созваниваться одновременно до 100 человек, всех участников беседы можно будет видеть на одном экране. В дальнейшем в мессенджере появятся дополнительные функции для проведения вебинаров.

Благодаря совместным разработкам с сервисом для организации корпоративной конференц-связи IVA, в Myteam можно не только проводить большие онлайн-конференции, но и приглашать в них участников по ссылкам через сам мессенджер, почту или смс-сообщения. Сотрудничество с IVA открывает для компаний возможности по интеграции с внутренними системами организации: Avaya, Cisco, Yealink, Huawei, Microsoft и другими.

Напомним, Почта Mail.ru открыла сервис видеозвонков для всех своих пользователей в мае. Запуск сервиса стал возможен благодаря технологиям видеозвонков, которые уже используются в ряде проектов Mail.ru Group, например, в соцсети Одноклассники, сервисе Юла и мессенджере ICQ New.

Бизнес-мессенджер Myteam, запущенный осенью прошлого года, во время самоизоляции показал рост в 47% по сравнению с предыдущим периодом.

