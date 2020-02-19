В myTracker добавлена поддержка post-view атрибуции в myTarget

Мультиплатформенная система аналитики и атрибуции myTracker начала поддерживать post-view атрибуцию в myTarget. Теперь пользователи myTracker смогут оценивать эффективность основных рекламных каналов с учетом всех типов атрибуции.

Post-view атрибуция — это способ отследить связь между кампанией в myTarget и установкой приложения в случаях, когда конверсия отложена. Если вскоре после контакта с рекламой человек совершает целевое действие, можно считать, что его подтолкнула к этому именно кампания. Например, пользователь увидел баннер, но не кликнул по нему, а позже нашел продвигаемое приложение в магазине и установил его.

Рекламодатели смогут самостоятельно определять окно атрибуции — максимальный срок между показом объявления пользователю и установкой мобильного приложения. Можно задать единое окно для всех рекламных кампаний одного приложения или указать индивидуальные сроки для каждой кампании.

Post-view атрибуция работает после атрибуции post-click: сначала myTracker ищет подходящий клик пользователя, и только если он не найден, проверяет, было ли посетителю показано объявление. Статистику по post-view и post-click конверсиям можно разделить.

Первые тесты на приложениях е-commerce показывают прирост конверсии в кампаниях myTarget после подключения модели post-view до +50%.

Напомним, в декабре 2019 года пользователям платформы myTracker стали доступны более детальная оценка эффективности рекламной монетизации и ограничение периода расчета Rolling Retention.

