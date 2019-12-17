myTracker расширяет возможности для анализа эффективности рекламы и возврата пользователей

Пользователям мобильной маркетинговой платформы myTracker стали доступны более детальная оценка эффективности рекламной монетизации и ограничение периода расчета Rolling Retention.

Теперь можно оценивать эффективность монетизации приложения по каждому рекламному месту и формату в отдельности. Это позволит понять, какие размещения приносят наибольший доход.

Также в myTracker появилась возможность ограничить период расчета показателя Rolling Retention. Этот показатель отражает долю пользователей, которые вернулись в приложение по прошествии определенного периода времени или позже. В большинстве случаев разработчики предпочитают использовать метрику Retention. Однако для анализа продуктов, специфика которых не предполагает ежедневного использования, гораздо полезнее может быть использование именно Rolling Retention.

При анализе Rolling Retention часто возникают проблемы со сравнением этого показателя для разных когорт пользователей. Чтобы улучшить понимание удержания аудитории приложения, в myTracker появилась возможность ограничения периода расчета Rolling Retention в «Конструкторе отчетов».

Напомним, в начале октября в myTracker появилась мультиплатформенная статистика. Она позволяет бизнесу видеть полную картину проекта, лучше понимать потребности аудитории и повышать эффективность маркетинговых активностей.