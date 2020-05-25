В myTracker появился новый инструмент для сегментирования аудитории

В myTracker появилась возможность создавать собственные аудиторные сегменты и оценивать поведение разных категорий пользователей.

Например, можно узнать, как часто использует приложение аудитория, регулярно совершающая покупки или потратившая определенную сумму. Разработчики смогут выяснить, как ведет себя аудитория, привлеченная с помощью той или иной рекламной кампании, и какими функциями приложения чаще всего пользуются платящие пользователи.

Чтобы выявить поведенческие характеристики определенной аудитории, достаточно применить фильтрацию результатов по соответствующему сегменту в отчетах.

Анализ полученных данных позволит увеличить эффективность продвижения, перераспределяя бюджет в пользу источников трафика, дающих лучший результат.

Данные также помогут усовершенствовать продукт в соответствии с выявленными инсайтами о его использовании разными сегментами аудитории, либо найти причины аномалий и устранить их.

Отметим, что в апреле myTracker начал тестировать API для прямой передачи событий между серверами. Это позволит собирать и анализировать дополнительные данные, которые невозможно передать посредством SDK и счетчика.