В myTracker появился новый инструмент для сегментирования аудитории

Оксана Мамчуева -
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В myTracker появилась возможность создавать собственные аудиторные сегменты и оценивать поведение разных категорий пользователей.

Например, можно узнать, как часто использует приложение аудитория, регулярно совершающая покупки или потратившая определенную сумму. Разработчики смогут выяснить, как ведет себя аудитория, привлеченная с помощью той или иной рекламной кампании, и какими функциями приложения чаще всего пользуются платящие пользователи. 

Чтобы выявить поведенческие характеристики определенной аудитории, достаточно применить фильтрацию результатов по соответствующему сегменту в отчетах. 

Анализ полученных данных позволит увеличить эффективность продвижения, перераспределяя бюджет в пользу источников трафика, дающих лучший результат.

Данные также помогут усовершенствовать продукт в соответствии с выявленными инсайтами о его использовании разными сегментами аудитории, либо найти причины аномалий и устранить их.

Отметим, что в апреле myTracker начал тестировать API для прямой передачи событий между серверами. Это позволит собирать и анализировать дополнительные данные, которые невозможно передать посредством SDK и счетчика.

ИСТОЧНИКПресс-релиз myTracker
Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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