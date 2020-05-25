Роман Евстафьев, ведущий специалист по контекстной рекламе в Mello

Агентство Mello сотрудничает с АО КБ «Пойдём!» с июня 2019 года. У банка есть региональные отделения ─ дирекции. Настройка рекламы стала сложной задачей не только из-за специфики банковской сферы, но и по другим причинам.

В кейсе рассказываем о том, с чем мы столкнулись и как решали проблемы.



Исходные данные

Клиент: Коммерческий банк «Пойдём!», который специализируется на потребительском кредитовании.

Задача: Выстроить понятную структуру рекламных аккаунтов, эффективно перераспределить средства внутри дирекций, создать систему менеджмента ставок, выполнять поставленные KPI.

Отправная точка

Большинство данных по проекту находятся под NDA (договор о неразглашении данных), поэтому не можем рассказать о работе предыдущего подрядчика и ситуации до начала сотрудничества с командой Mello.

Начнем с задач, которые перед нами поставил заказчик:

Формирование структуры аккаунта и перенос всех рекламных кампаний в один кабинет.

Настройка аналитики для эффективного управления.

Соблюдение KPI.

Проведение тестов, поиск новых способов получения трафика.

Масштабирование при невысоком росте CPL (Cost-per-Lead ─ платы за лид).

Первые шаги

Два направления работы

Прежде всего мы разделили работу над проектом на два крупных блока:

Оптимизация старых рекламных кампаний и работа по их донастройке. Запуск новой рекламы.

Дальше определили приоритетность выполнения задач по времени, чтобы не браться за все и сразу, и составили для проекта упрощенную диаграмму Ганта. Ниже представлен один из вариантов таблицы. В дальнейшем мы ее редактировали, исходя из поступающих задач, собственных идей и анализа результатов.

Такая диаграмма удобна для планирования задач на крупных проектах и позволяет клиенту увидеть стратегию запуска.



Правила названия рекламных кампаний

Многие рекламодатели, чтобы скрыть направление рекламы от конкурентов, шифруют таргеты в некий набор символов, но для нас важнее читаемость. В обозначении ранее настроенных и новых кампаний мы стали использовать названия с префиксами.

Пример:

ключи брендовые ─ Brend;

гео ─ Волгоградская дирекция Volgogradskaya_district;

поисковая рекламная кампания ─ Search;

итоговое название рекламной кампании ─ Search_Brend_(Volgogradskaya_district_-_Vse_Goroda)_{campaign_id}.

Как видно из примеров префиксов, основные триггеры, по которым сегментированы рекламные кампании ─ это:

гео;

тип;

ключи.

В результате получилась удобная структура аккаунта. А чтобы не было путаницы, сделали шпаргалку со старыми и новыми названиями кампаний.

Запуск новых рекламных кампаний

Описание нашей работы в таблицах ниже.



Контекст

Тип и название Описание Эффективность Поиск и РСЯ: Свадьба Ключи с кредитом на свадьбу Малое количество лидов при удержании KPI Поиск и РСЯ: Обучение Ключи с кредитом на обучение Очень малое количество лидов при удержании KPI Поиск и РСЯ: Ремонт Ключи с кредитом на ремонт квартиры Малое количество лидов при удержании KPI Поиск и РСЯ:Автотаргет РК с автоматическим подбором ключевых фраз Очень хорошее количество лидов, низкий CPL Поиск и РСЯ: Однословники Использовали ключ «кредит», было очень мало минусов Среднее количество лидов при удержании KPI РСЯ: LAL (Look-a-Like ─ настройка рекламы на аудиторию, похожую на посетителей сайта) Использовали LAL баз клиентов и пользователей с сайта Очень малое количество лидов, дорогой CPL РСЯ: крат. интерес Краткосрочные интересы:кредиты;рефинансирование кредитов;кредитные карты Очень малое количество лидов, дорогой CPL

Таргет

Тип и название Описание Эффективность MT: по ключам Загрузили самые горячие ключи из контекста Среднее количество лидов при удержании KPI Все соц.сети: Кредит Стандартный интерес ─ кредит и другие на тематику банков Очень хорошее количество лидов, низкий CPL Все соц.сети: LAL Похожие на тех кто был на сайте и тех кто оставил заявку Среднее количество лидов при удержании KPI MT:DMP (Data Managing Platform ─ платформы по управлению данными) Сегменты пользователей представленными сторонними поставщиками данных Очень малое количество лидов, дорогой CPL ВК: приложения Те, кто авторизовался через ВК на платформах по подбору кредитов Очень малое количество лидов, низкая цена CPL

Автоматизация создания, оптимизации и отчетностистарых и новых рекламных кампаний

Для этого мы подключили платформу К50, которая работает с Google Adwords и Яндекс.Директ. Система давно зарекомендовала себя на крупных проектах с бюджетом от 1 млн рублей в месяц.

К50 использует наработанную стратегию, основанную на CPL. Причем это не конкретная цифра, а диапазон цен ─ сколько заказчик готов платить за каждого привлеченного клиента. Платформа оценивает эффективность каждого ключевого слова, заданного CPL и на основании этого автоматически каждый день обновляет ставки. В результате дневной бюджет распределяется равномерно и не бывает перерасходован.

Дополнительные действия для выполнения запросов клиента

Нашипервые шаги были довольно стандартными и не решали всех поставленных задач. Поэтому команда Mello приступила к разработке специальных решений.

Основная сложность в настройке рекламы банка «Пойдем!» ─ у каждой региональной дирекции свой бюджет, который делится еще и по рекламным инструментам. При этом перед нами стояла задача ─ один аккаунт для всех дирекций, что в разы усложняет работу с оптимизацией.

Наши действия в заданных условиях:

Разработка таблицы наполнения дирекций. Создание внутреннего дашборда для контроля расходов. Запуск многоуровневого пулинга и выполнение дополнительных надстроек для него. Составление справочника UTM-меток для соцсетей. Определение формулы распределения средств по инструментам внутри каждой дирекции.

Таблица наполнения дирекций

Объединили в один 15 аккаунтов:

переименовали рекламные кампании;

создали шаблоны UTM-меток;

проверили в каждой дирекции типы кампаний и кластеры ключей.

На последнем шаге собрали информацию в таблицу наполнения дирекций. В упрощенном виде она выглядит так:



Красным выделены отсутствующие рекламные кампании. Это резерв для увеличения охвата и, возможно, получения недорогих заявок на кредиты.

Внутренний дашборд для контроля расходов

У нашего заказчика 15 дирекций, у каждой свой бюджет и по 4 рекламные площадки. Необходимо было тратить деньги равномерно в течение месяца и получить максимальный профит с каждого инструмента.

Для решения такой задачи при помощи дополнения Google Analytics для Google Spreadsheet создали дашборд, в котором учитываются:



бюджеты;

остатки;

средний расход.

В таблице есть визуально понятный триггер ─ простое правило выделения ячеек, которое дает сигнал о срочной редактуре бюджетов/ставок.



Многоуровневый пулинг и дополнительные надстройки для него

Для оптимизации работы, контроля расходов и эффективности рекламных кампаний мы использовали пулинг. Подробнее об этом инструменте читайте в нашем кейсе (ссылка на кейс по кабель.рф).

Пулинг позволяет выставлять ставки для всех кампаний усредненно. При этом какие-то из них работают лучше, какие-то хуже. Тут приходит простое и интуитивное решение: там, где стоимость лида дорогая, надо снижать ставки, а в тех случаях, когда дешевая ─ повышать.

Становится понятно, что нужны разные пулинги. Взаимосвязь строится между рекламной кампанией и пулингом исходя из ее эффективности.

Рекламная кампания Количество кликов Лиды Стоимость лида Что делаем? A 100 11 150% от KPI понижаем на 1 уровень B 99 12 170% от KPI понижаем на 2 уровня C 102 11 110% от KPI Оставляем на текущем уровне D 120 10 100% от KPI Оставляем на текущем уровне F 89 14 50% от KPI Повышаем на 1 уровень

Уровни пулинга:

2 (верхний) уровень ─ повышение, ставки увеличены на 50%.

1 уровень ─ повышение, ставки увеличены на 25%.

0 уровень ─ ставки увеличены на 0%.

-1 уровень ─ понижение, ставки снижены на 40%.

-2 (нижний) уровень ─ понижение, ставки снижены на 60%.

Также мы создали и использовали вспомогательное событие, которое выставляло ставки, ориентируясь на эффективность ключей в абсолютных цифрах:

отключали ключи, которые работали долго и неэффективно;

не отключали ключи со средним сроком использования и эффективностью, но при этом снижали ставки;

повышали ставки на фразы и слова, которые были эффективными в последние три дня и приносили лиды, например, по 100 рублей.



Это значит, что в пулинге шла работа и на установление оптимальных ставок, и на докручивание эффективности рекламных кампаний, исходя уже из других метрик. На проекте было разработано несколько таких правил, например:



Справочник UTM-меток для соцсетей

В таргетированной рекламе в социальных сетях была путаница. Для того чтобы избежать этой проблемы, был создан справочник UTM-меток для проекта. С ним стало удобнее строить отчеты в Google Analytics по названиям и наблюдать за ситуацией. В справочнике кластеры зашифрованы в понятные UTM-метки, которые добавляются в рекламу, что позволяет отследить, где они использовались. Пример:



Формула распределения средств по инструментам

Нам было нужно внутри каждой дирекции эффективно распределять средства между каналами рекламы (myTarget, VK, Яндекс.Директ и Google Аds), ориентируясь на их эффективность.

Для этого мы разработали формулу распределения средств, которая учитывает общую ситуацию по дирекции и эффективность каналов, после чего добавляет бюджет или снижает его.

Формула такова:

Трудности, с которыми мы столкнулись во время проекта



Мониторинг результата

Нам было важно агрегировать статистику по рекламным каналам в одном месте. Основным инструментом стал Google Analytics, так как именно там клиент наравне с нами мониторил результаты ведения рекламных кампаний и делал различные срезы для внутренней отчетности.

Проблемы с модерацией

В тематике банковских и финансовых продуктов очень важно соблюдать правила оформления баннеров, которые очень часто ошибочно отклоняются системой. А основная проблема, с которой мы столкнулись ─ добавление на баннеры УТП и дисклеймера, размер которого, по мнению модерации, всегда был маленьким и нечитаемым, поэтому наши наработки отклоняли.

Анализ трафика по гео

Для внутренней отчетности клиенту нужны были срезы по количеству трафика, лидам и расходу бюджета на уровне городов и сел. Мы столкнулись с неточностями аналитических систем по определению местоположения кликов и сеансов. Например, по мнению Яндекс.Директа, клик был сделан пользователем из Волгограда, а Google Analytics приписывал этот сеанс Волжскому.

Результат

Большинство трудностей были ожидаемы, некоторые из них не решаемы и мы системно с ними боремся. На проекте отличный менеджмент, плюс грамотное распределение важности и срочности задач, поэтому, несмотря на сложности, нам удалось достичь таких результатов:

Месяц Отношение первого месяца к текущему по лидам Стоимость лида от KPI июнь 100% 48% июль 215% 62% август 185% 67% сентябрь 172% 79% ноябрь 223% 63% октябрь 240% 66% декабрь 230% 68% январь 227% 62% февраль 229% 68% март 162% 71% апрель 198% 69% май 181% 63%

Ситуация на проекте стабильная и понятна клиенту. За счет гибкости инструментов цена за лид приемлемая, но ее можно качественно менять, главное, делать это неударными темпами.

Вывод

Самое сложное в этом проекте ─ менеджмент аккаунта и удержание баланса между расходом и эффективностью. Так как мы основываемся на принципе тестирования гипотез: запускаем тесты, оставляем удачные и отсекаем неудавшиеся ─ это позволяет нам не уходить в слепое прогнозирование, а работать непосредственно с полученным результатом, масштабировать и культивировать его. Хотя мы сотрудничаем с банком «Пойдем!» 9 месяцев, есть еще масса гипотез, которые ждут реализации.

Наши концепции и принципы помогли структурировать подходы к большому проекту, добиться прозрачного и эффективного менеджмента. А максимальное погружение руководителя группы интернет-маркетинга АО КБ «Пойдём!» в совместную работу повлияло на стремительное развитие проекта.

