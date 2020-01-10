Google начал показывать в профилях компаний бизнесы поблизости

Зарубежные специалисты заметили, что Google начал показывать другие бизнесы поблизости в профилях компаний. Они отображаются рядом с адресом текущей компании и, видимо, призваны облегчить пользователю нахождение нужного места.

На примере ниже Google показывает, что массажный салон расположен между двумя другими заведениями и даёт ссылки на их профили.

При указании мест поблизости Google может использовать разные фразы. Так, пользователи уже заметили два варианта: «In between» (между) и «Right by» (возле).

Напомним, что в ноябре Google обновил алгоритм, отвечающий за формирование локальной выдачи. Теперь в нём также используется технология Neural Matching, что позволяет повысить релевантность результатов поиска.