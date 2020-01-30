29 марта стартует бесплатная онлайн-конференция Неделя Интернет Маркетинга

Примите участие в установлении нового мирового рекорда! Неделя Интернет Маркетинга – первая бесплатная онлайн-конференция по маркетингу, заявленная на рекорд Гиннесса!

В течение 7 дней, с 29 марта по 4 апреля, участники увидят выступления 56 ведущих экспертов СНГ, которые раскроют множество вопросов о создании и управлении бизнесом, маркетинге, продажах и работе с клиентами:

День 1. Маркетинговая стратегия и бизнес-планирование.

Маркетинговая стратегия и бизнес-планирование. День 2. Контекстная, медийная и таргетированная реклама.

Контекстная, медийная и таргетированная реклама. День 3. Социальные сети, блогинг и SERM.

Социальные сети, блогинг и SERM. День 4. Создание сайтов и поисковое продвижение.

Создание сайтов и поисковое продвижение. День 5. Новые тренды и технологии маркетинга.

Новые тренды и технологии маркетинга. День 6. Методы экономии бюджета и увеличения конверсии.

Методы экономии бюджета и увеличения конверсии. День 7. Воронка продаж и работа с клиентской базой.

Отличительной чертой конференции является полный запрет на прямую рекламу и продажи во время выступлений. То же самое касается рассылок и социальных сетей: после регистрации участники будут получать только важную информацию проекта, полезные материалы, бонусы и подарки. Никакого спама, никакой рекламы, никаких продаж.

В программе заявлены выступления представителей компаний Яндекс, Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники и Rambler, а также других экспертов, среди которых:

Игорь Манн – лучший тренер по маркетингу в СНГ — расскажет о способах найти уникальное позиционирование бизнеса и проверить его корректность.

Александр Левитас – эксперт №1 по партизанскому маркетингу в СНГ – поделится основными принципами и инструментами маркетинга без бюджета.

Дамир Халилов – один из ведущих экспертов по продвижению в социальных сетях – поможет разобраться с комплексной стратегией SMM-продвижения.

Денис Каплунов – брендрайтер и автор шести книг-бестселлеров по копирайтингу – научит писать именно то, что хотят прочитать потенциальные клиенты.

Илья Балахнин — ведущий российский эксперт в области data-маркетинга – поможет определиться с основными точками роста любого бизнеса в 2020 году.

Кирилл Куницкий — эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд — расскажет о том, как добиться стабильного роста продаж.

Светлана Ковалева — эксперт по интернет маркетингу и рекламе с опытом более 13-ти лет – поможет не терять деньги на контекстной рекламе.

Константин Найчуков – один из ведущих экспертов по интернет-рекламе и аналитике – расскажет о специфике генерации рекламных кампаний в e-commerce.

Тимофей Квачёв — эксперт в области комплексного интернет-маркетинга с 20-летним опытом – поделится нестандартными способами решения самых распространенных SEO-проблем на примере 7 кейсов.

Тарас Левчик – эксперт по интернет-рекламе и автор трех курсов – поделится, как в 10 раз увеличить прибыль любого бизнеса с помощью трафика.

Ильяна Левина — эксперт по результативному маркетингу и привлечению клиентов с опытом более 10-ти лет – даст 50 инструментов, которые гарантированно повысят конверсию сайта за 3 недели.

Дмитрий Ткаченко – эксперт по продажам и автор четырех книг-бестселлеров – расскажет о 7-ми грехах обработки лидов и о том, как не дать продавцам «слить» клиентов и рекламный бюджет.

Все 56 спикеров мероприятия являются практикующими специалистами с многолетним опытом: каждый из них уже добился значимых результатов в своей области бизнеса и может уверенно делиться знаниями.

Все доклады, допущенные к выступлению, либо подготовлены с нуля и их содержимое нигде до этого не освещалось, либо являются безусловными «бестселлерами» спикеров и актуализированы специально для мероприятия.

Примите участие в установлении нового рекорда Гиннесса – регистрируйтесь бесплатно на Неделю Интернет Маркетинга на сайте imweek.ru

Генеральным партнером конференции является агентство комплексного интернет-маркетинга Convert Monster.

