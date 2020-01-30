29 марта стартует бесплатная онлайн-конференция Неделя Интернет Маркетинга

Примите участие в установлении нового мирового рекорда! Неделя Интернет Маркетинга – первая бесплатная онлайн-конференция по маркетингу, заявленная на рекорд Гиннесса!
В течение 7 дней, с 29 марта по 4 апреля, участники увидят выступления 56 ведущих экспертов СНГ, которые раскроют множество вопросов о создании и управлении бизнесом, маркетинге, продажах и работе с клиентами:
- День 1. Маркетинговая стратегия и бизнес-планирование.
- День 2. Контекстная, медийная и таргетированная реклама.
- День 3. Социальные сети, блогинг и SERM.
- День 4. Создание сайтов и поисковое продвижение.
- День 5. Новые тренды и технологии маркетинга.
- День 6. Методы экономии бюджета и увеличения конверсии.
- День 7. Воронка продаж и работа с клиентской базой.
Отличительной чертой конференции является полный запрет на прямую рекламу и продажи во время выступлений. То же самое касается рассылок и социальных сетей: после регистрации участники будут получать только важную информацию проекта, полезные материалы, бонусы и подарки. Никакого спама, никакой рекламы, никаких продаж.
В программе заявлены выступления представителей компаний Яндекс, Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники и Rambler, а также других экспертов, среди которых:
- Игорь Манн – лучший тренер по маркетингу в СНГ — расскажет о способах найти уникальное позиционирование бизнеса и проверить его корректность.
- Александр Левитас – эксперт №1 по партизанскому маркетингу в СНГ – поделится основными принципами и инструментами маркетинга без бюджета.
- Дамир Халилов – один из ведущих экспертов по продвижению в социальных сетях – поможет разобраться с комплексной стратегией SMM-продвижения.
- Денис Каплунов – брендрайтер и автор шести книг-бестселлеров по копирайтингу – научит писать именно то, что хотят прочитать потенциальные клиенты.
- Илья Балахнин — ведущий российский эксперт в области data-маркетинга – поможет определиться с основными точками роста любого бизнеса в 2020 году.
- Кирилл Куницкий — эксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд — расскажет о том, как добиться стабильного роста продаж.
- Светлана Ковалева — эксперт по интернет маркетингу и рекламе с опытом более 13-ти лет – поможет не терять деньги на контекстной рекламе.
- Константин Найчуков – один из ведущих экспертов по интернет-рекламе и аналитике – расскажет о специфике генерации рекламных кампаний в e-commerce.
- Тимофей Квачёв — эксперт в области комплексного интернет-маркетинга с 20-летним опытом – поделится нестандартными способами решения самых распространенных SEO-проблем на примере 7 кейсов.
- Тарас Левчик – эксперт по интернет-рекламе и автор трех курсов – поделится, как в 10 раз увеличить прибыль любого бизнеса с помощью трафика.
- Ильяна Левина — эксперт по результативному маркетингу и привлечению клиентов с опытом более 10-ти лет – даст 50 инструментов, которые гарантированно повысят конверсию сайта за 3 недели.
- Дмитрий Ткаченко – эксперт по продажам и автор четырех книг-бестселлеров – расскажет о 7-ми грехах обработки лидов и о том, как не дать продавцам «слить» клиентов и рекламный бюджет.
Все 56 спикеров мероприятия являются практикующими специалистами с многолетним опытом: каждый из них уже добился значимых результатов в своей области бизнеса и может уверенно делиться знаниями.
Все доклады, допущенные к выступлению, либо подготовлены с нуля и их содержимое нигде до этого не освещалось, либо являются безусловными «бестселлерами» спикеров и актуализированы специально для мероприятия.
Примите участие в установлении нового рекорда Гиннесса – регистрируйтесь бесплатно на Неделю Интернет Маркетинга на сайте imweek.ru
Генеральным партнером конференции является агентство комплексного интернет-маркетинга Convert Monster.
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