29 марта стартует бесплатная онлайн-конференция Неделя Интернет Маркетинга

Оксана Мамчуева -
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Примите участие в установлении нового мирового рекорда! Неделя Интернет Маркетинга – первая бесплатная онлайн-конференция по маркетингу, заявленная на рекорд Гиннесса!

В течение 7 дней, с 29 марта по 4 апреля, участники увидят выступления 56 ведущих экспертов СНГ, которые раскроют множество вопросов о создании и управлении бизнесом, маркетинге, продажах и работе с клиентами: 

  • День 1. Маркетинговая стратегия и бизнес-планирование. 
  • День 2. Контекстная, медийная и таргетированная реклама.
  • День 3. Социальные сети, блогинг и SERM. 
  • День 4. Создание сайтов и поисковое продвижение.
  • День 5. Новые тренды и технологии маркетинга. 
  • День 6. Методы экономии бюджета и увеличения конверсии. 
  • День 7. Воронка продаж и работа с клиентской базой.

Отличительной чертой конференции является полный запрет на прямую рекламу и продажи во время выступлений. То же самое касается рассылок и социальных сетей: после регистрации участники будут получать только важную информацию проекта, полезные материалы, бонусы и подарки. Никакого спама, никакой рекламы, никаких продаж.

В программе заявлены выступления представителей компаний Яндекс, Mail.ru, Вконтакте, Одноклассники и Rambler, а также других экспертов, среди которых:

  • Игорь Манн – лучший тренер по маркетингу в СНГ — расскажет о способах найти уникальное позиционирование бизнеса и проверить его корректность. 
  • Александр Левитасэксперт №1 по партизанскому маркетингу в СНГ – поделится основными принципами и инструментами маркетинга без бюджета.
  • Дамир Халиловодин из ведущих экспертов по продвижению в социальных сетях – поможет разобраться с комплексной стратегией SMM-продвижения. 
  • Денис Каплунов – брендрайтер и автор шести книг-бестселлеров по копирайтингу – научит писать именно то, что хотят прочитать потенциальные клиенты. 
  • Илья Балахнинведущий российский эксперт в области data-маркетинга – поможет определиться с основными точками роста любого бизнеса в 2020 году. 
  • Кирилл Куницкийэксперт по систематизации бизнеса и построению сильных команд — расскажет о том, как добиться стабильного роста продаж. 
  • Светлана Ковалеваэксперт по интернет маркетингу и рекламе с опытом более 13-ти лет – поможет не терять деньги на контекстной рекламе. 
  • Константин Найчуководин из ведущих экспертов по интернет-рекламе и аналитике – расскажет о специфике генерации рекламных кампаний в e-commerce.
  • Тимофей Квачёвэксперт в области комплексного интернет-маркетинга с 20-летним опытом – поделится нестандартными способами решения самых распространенных SEO-проблем на примере 7 кейсов. 
  • Тарас Левчикэксперт по интернет-рекламе и автор трех курсов – поделится, как в 10 раз увеличить прибыль любого бизнеса с помощью трафика.
  • Ильяна Левинаэксперт по результативному маркетингу и привлечению клиентов с опытом более 10-ти лет – даст 50 инструментов, которые гарантированно повысят конверсию сайта за 3 недели.
  • Дмитрий Ткаченко – эксперт по продажам и автор четырех книг-бестселлеров – расскажет о 7-ми грехах обработки лидов и о том, как не дать продавцам «слить» клиентов и рекламный бюджет.

Все 56 спикеров мероприятия являются практикующими специалистами с многолетним опытом: каждый из них уже добился значимых результатов в своей области бизнеса и может уверенно делиться знаниями.

Все доклады, допущенные к выступлению, либо подготовлены с нуля и их содержимое нигде до этого не освещалось, либо являются безусловными «бестселлерами» спикеров и актуализированы специально для мероприятия.

Примите участие в установлении нового рекорда Гиннесса – регистрируйтесь бесплатно на Неделю Интернет Маркетинга на сайте imweek.ru

Генеральным партнером конференции является агентство комплексного интернет-маркетинга Convert Monster

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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