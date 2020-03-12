Конференция МарТех.Недвижимость пройдет онлайн из-за коронавируса

Оксана Мамчуева -
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Завтра, 13 марта, в московском офисе Яндекса должна была пройти ежегодная отраслевая конференция о маркетинге и рекламе MapТех.Недвижимость

Организаторы мероприятия CoMagic и Яндекс.Недвижимость сообщают, что из-за эпидемии коронавируса, конференция пройдет полностью в онлайн-формате. Трансляция будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Lfz5xbbJIpE

Что можно узнать нового на конференции?

  • Как изменился рынок маркетинговых технологий за последний год
  • Какой функционал маркетинговых сервисов оказался самым востребованным у маркетологов в недвижимости
  • Как увеличить конверсию интернет-каналов
  • Исследования рынка недвижимости и виды маркетинговых коммуникаций
  • Аналитика эффективности рекламных каналов

Не упустите возможность послушать 8 докладов от топовых экспертов интернет-маркетинга в недвижимости, а также обсудить в чате все самые горячие тренды и инсайды.  Присоединяйтесь к трансляции 13 марта в 10:00!

Оксана Мамчуева
Оксана Мамчуева
Журналист, новостной редактор, работает на сайте с 2009 года. Специализация: интернет-маркетинг, SEO, поисковые системы, обзоры профильных мероприятий, отраслевые новости рунета.

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