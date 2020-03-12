Конференция МарТех.Недвижимость пройдет онлайн из-за коронавируса

Завтра, 13 марта, в московском офисе Яндекса должна была пройти ежегодная отраслевая конференция о маркетинге и рекламе MapТех.Недвижимость.

Организаторы мероприятия CoMagic и Яндекс.Недвижимость сообщают, что из-за эпидемии коронавируса, конференция пройдет полностью в онлайн-формате. Трансляция будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=Lfz5xbbJIpE

Что можно узнать нового на конференции?

Как изменился рынок маркетинговых технологий за последний год

Какой функционал маркетинговых сервисов оказался самым востребованным у маркетологов в недвижимости

Как увеличить конверсию интернет-каналов

Исследования рынка недвижимости и виды маркетинговых коммуникаций

Аналитика эффективности рекламных каналов

Не упустите возможность послушать 8 докладов от топовых экспертов интернет-маркетинга в недвижимости, а также обсудить в чате все самые горячие тренды и инсайды. Присоединяйтесь к трансляции 13 марта в 10:00!