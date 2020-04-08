Адаптированная статья Расса Джонса (Russ Jones) – научного сотрудника по поиску в System 1 и Moz.

Негативное SEO может навредить вашему сайту и подорвать вашу работу в поиске, даже если оно не влияет на позиции ресурса в ранжировании.

В статье мы рассмотрим, что такое негативное SEO, на что оно может влиять, помимо позиций, и как бороться с такого рода атаками.

Что такое негативное SEO

Самая частая форма негативного SEO – это когда кто-то покупает сотни или тысячи спамных ссылок, используя различное ПО, и направляет их на ваш сайт в надежде, что это приведёт к его выпадению из результатов поиска.

Злоумышленник рассчитывает, что Google будет трактовать эти ссылки как целенаправленные действия владельца сайта по улучшению позиций в поисковой выдаче, и накажет его.

Однако в реальности Google вполне успешно определяет, что это спамные ссылки, и по большей части игнорирует их.

Согласно нашему опыту, в большинстве случаев кампании негативного SEO не влияют на позиции так, как ожидали злоумышленники. Google игнорирует спамные ссылки. Однако это не полная картина.

Проблема № 1. Искажённые данные

Первая проблема заключается в том, что если вы получаете 10 000 ссылок, то результатом этого становится искажение данных, важных для принятия решений по оптимизации.

Превышение лимитов Google Search Console

Например, получив 100 тыс. ссылок, вы превысите лимит на количество ссылок, данные по которым GSC будет предоставлять вам в соответствующих отчётах.

Проблемы с получением данных по нормальным ссылкам

Предыдущий пример также означает, что вы не будете получать данные по тем ссылкам, которые вас интересуют, из-за превышения ограничения на общее количество ссылок для экспорта.

Увеличение издержек на получение всех данных

В принципе, вы можете получить данные по более чем 100 000 ссылок. Но за них нужно будет заплатить: эти сведения будут доступны в платных инструментах, таких как Link Explorer от Moz.

Ещё одна проблема состоит в том, что хотя Google игнорирует большинство спамных ссылок, он не помечает их в отчётах для вебмастеров. Поэтому даже если вы получите доступ ко всем данным по ссылкам, вы по-прежнему не будете знать, какие из них значимы, а какие нет.

Проблема № 2. Скопированный контент

Описанные выше примеры – это не единственный тип негативного SEO. Это самый распространённый, но есть и другие.

Ещё один частый тип таких кампаний – взять контент сайта и распространить его в интернете. Злоумышленники рассчитывают, что таким способом они обойдут ваш сайт в ранжировании, получат часть трафика и заработают какую-то сумму на рекламе в AdSense.

Почему это опасно?

Никакой атрибуции

Если весь ваш контент публикуется на других сайтах, то даже если ваши позиции не страдают, негативные последствия всё равно возможны. Такая ситуация означает, что кто-то получает доступ к вашему контенту без какой-либо ссылки на источник.

Если злоумышленники удалили все ссылки и подписи, то они будут получать выгоды за счёт проделанной вами работы.

Внутренние ссылки становятся синдицированными

С другой стороны, даже если они не удаляют ваши атрибуты, то все внутренние ссылки в этом контенте, указывающие на другие страницы сайта, становятся синдицированными ссылками, которые подпадают под ссылочные схемы, запрещённые Google.

В такого рода ситуациях не столь важно намерение, стоящее за негативным SEO. Здесь имеет значение то влияние, которое оно оказывает на ваши данные.

Например, если у вас есть 8 ссылок на внутренние страницы, а статья была опубликована на 10 000 сайтов, то вы получаете 80 000 новых ссылок, которые должны были быть внутренними, но стали внешними.

Пару лет назад несколько довольно сильных брендов пострадали от того, что их новостной контент публиковался на других новостных ресурсах.

В настоящее время кампании негативного SEO такого типа необязательно приведут к таким же санкциям, но вероятность этого всё равно есть. Даже если санкций не будет, то, опять же, нас ожидает искажение данных по ссылкам.

Проблема № 3. Вредоносные ссылки и взломанный контент

Есть ещё несколько типов негативного SEO, которые нечасто обсуждаются, но тем не менее, существуют.

Malware-ссылки в пользовательском контенте

Если на вашем сайте есть пользовательский контент (UGC) – например, комментарии – то даже если вы закроете эти комментарии атрибутом nofollow, ссылки, которые в них содержатся, могут вести на вредоносные программы (malware).

Если Google найдёт такие ссылки на сайте, то в конечном итоге определит его как небезопасный.

Взломанный контент

В некоторых случаях есть способы сделать так, чтобы на вашем сайте были ссылки, которые на самом деле не находятся под вашим контролем. Для этого используются такие техники, как внедрение HTML (HTML Injection).

Если Google просканирует страницу и найдёт вредоносную ссылку, то весь домен в результатах поиска будет помечен как потенциально небезопасный.

В последнее время взломанный контент становится всё более частой проблемой.

Страх, неопределённость и сомнения

В конечном итоге всё это сводится к концепции FUD – «страх, неопределённость и сомнения».

Как вы видите, негативное SEO – это не столько про то, чтобы вывести вас из поисковых систем. Речь идет о том, чтобы свести на нет все ваши усилия по продвижению.

Потеря доступа к важным данным

Прошло уже не меньше десяти лет с тех пор, как все начали говорить о SEO-тактиках, основанных на данных, и data-driven стратегиях.

Если ваши данные искажены, то вы теряете доступ к критически важной информации и не можете принимать взвешенные решения.

Как вы узнаете, связана ли потеря позиций в пользу другого сайта с ссылками, если вы не можете получить полные данные по ним, поскольку ваш профиль заполнен спамными ссылками?

Сложности с определением причины падения позиций

В результате SEO-атак мы не можем выяснить, в чём причина потери позиций: был ли это дублированный контент или же проблема связана с сотнями тысяч ссылок. На самом деле это может быть вообще что-то совсем другое.

Однако поскольку статистика искажена спамными ссылками, нам очень сложно определить точную причину снижения позиций, что делает SEO менее определённым.

Неопределённость в SEO

Чем менее определённым становится SEO, тем более важными становятся другие каналы продвижения: поисковая реклама и социальные сети.

Если вы являетесь SEO-агентством или консультантом, то вы можете терять клиентов, поскольку больше не можете принимать качественные решения для них из-за данных, искажённых под влиянием негативного SEO.

Было бы замечательно, если бы Google начал помечать те ссылки, которые он игнорирует, в Search Console. Тогда мы могли бы экспортировать только те ссылки, которые нам важны.

Однако пока Google не желает делиться этими данными, и нам нужно думать, как защитить себя самостоятельно.

Как бороться с негативным SEO?

В нашем арсенале есть несколько способов:

1. Создание копий для важных страниц

Есть такая техника, которая называется «canonical burn pages». Всё просто: для важных страниц на сайте, которые должны ранжироваться, нужно создать другие, идентичные версии и добавить на них ссылки с атрибутом canonical, которые указывают на исходные страницы. Если вы создаёте какие-либо ссылки, то все они должны указывать на каноническую страницу.

В результате у тех, кто занимается негативным SEO, будет два варианта действий. Так, они могут направлять свои усилия на ту страницу, на которую делается ссылка, или же на ту страницу, что ранжируется.

Обычно они атакуют ту страницу, что ранжируется. В таком случае вы можете избавиться от этой страницы и оставить только новую страницу (canonical burn page), поскольку у неё нет всех этих спамных ссылок.

Если же конкуренты выберут новую страницу, то вы можете избавиться от неё и оставить исходную. В данном случае вам придётся пожертвовать теми ссылками, которые уже удалось заработать, но это лучше, чем совсем потерять эту страницу в будущем.

2. Встроенная атрибуция

Ещё один вариант защиты – это то, что мы называем «встроенной атрибуцией» (embedded styled attribution).

Например, в статье говорится: «Расс Джонс сказал…». Мы можем заключить фразу «Расс Джонс» в тег H1, а затем всё это – в тег span с классом, который делает его таким, чтобы находящийся под ним тег H1 представлял собой текст нормального размера.

В таком случае есть вероятность, что если кто-то будет копировать ваш контент обычным способом, то он не будет копировать вашу таблицу стилей CSS.

В итоге при публикации данного контента на других сайтах ваше имя или любая другая фраза, к которой вы примените описанный выше стиль, будет написана очень крупными буквами и будет сильно выделяться в тексте.

Это не решит проблему, но принесёт ощутимые неудобства тем, кто копирует ваш контент. И иногда этого достаточно, чтобы их остановить.

3. Списки ссылок

Третий вариант, который мы рекомендуем использовать, это функция Link Lists в инструменте Link Explorer от Moz.

Эта функция позволяет отслеживать ссылки, ведущие на сайт. Получая реальные, качественные ссылки, добавляйте их в Link List и в вашем распоряжении всегда будет список проверенных ссылок, которые вы затем сможете сопоставлять с теми ссылками, которые могут образоваться в результате действий по негативному SEO против вашего сайта.

Вместо заключения

Негативное SEO необязательно выбьет сайт из Google, но такие атаки могут привести к тому, что другие способы продвижения станут лучшим выбором.

Мы надеемся, что предложенные нами тактики помогут вам избежать такого итога.