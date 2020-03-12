Российский стартап Neurodata Lab лучше всех определяет пульс человека по видео

Российский стартап Neurodata Lab занял первое место в международном конкурсе по распознаванию частоты пульса по видео, который проводился при крупнейшей международной конференции по компьютерному зрению и распознаванию образов CVPR2020.

В рамках конкурса нужно было представить алгоритм, который должен был правильно распознать пульс человека по видеозаписи; для этого алгоритм сначала обучился на данных, предоставленных организаторами, а затем был проверен на тестовых данных. Алгоритм Neurodata Lab обошел более 120 других участников и показал наименьшие расхождения с реальными значениями пульса.

Цель конкурса состояла в том, чтобы определить алгоритм, наиболее точно определяющий частоту пульса по видео, поскольку сейчас это является самой фундаментальной проблемой в сфере бесконтактного распознавания физиологических сигналов. Технологии, способные бесконтактно считывать такие сигналы, сейчас востребованы в ряде индустрий — в частности, в здравоохранении, телемедицине, маркетинговых исследованиях, и фитнесе.

Напомним, в конце прошлого года Neurodata Lab представил собственную облачную платформу с инструментами на основе компьютерного зрения и автоматического распознавания данных о человеке, впервые в мире доступную по API.

Теперь компании, лаборатории и разработчики по всему миру получили доступ к технологиям для анализа выражений лица, пола и возраста, движений тела и индекса удовлетворенности клиентов и могут использовать их для создания высокотехнологичных решений. При этом анализ происходит без использования носимых датчиков и не требует дополнительного оборудования или особых условий — достаточно обычной вебкамеры и микрофона.

Отметим также, что по итогам международного исследования, проведенного осенью 2019 года, алгоритм Neurodata Lab для распознавания эмоций по лицу вошел в топ-3 в мире.

