Обнаружен неудаляемый вирус, устанавливающий на Android платные приложения

Специалисты компании Doctor Web сообщили об обнаружении неудаляемого вируса-трояна Android.Xiny.5261 под мобильную ОС Android. Он работает только со старыми версиями Android — до 5.1 включительно.

Вирус может попасть на смартфон через сайты с Android-приложениями и официальный магазин Google Play. Он устанавливает на устройства произвольные платные приложения без разрешения пользователя. Кроме того, вирус может устанавливать и другой вредоносный софт.

«Насколько можно судить, участие в партнерских программах, которые платят за установку,— один из основных источников дохода для создателей данного семейства»,— уточнил представитель Doctor Web.

Особенность нового трояна в том, что он хорошо защищен от удаления. Чтобы избавиться от вируса, нужно заменить операционную систему.

По данным Google, 25,2% устройств на Android по-прежнему работают под управлением версий 5.1 и ниже.

Напомним, в декабре 2019 года российских пользователей Android атаковал вирус Shopper. По данным «Лаборатории Касперского», доля зараженных пользователей составила 31%.

