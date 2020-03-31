Западные специалисты по локальному SEO заметили, что Google тестирует новые атрибуты для кафе и ресторанов в результатах поиска – «Dine in», «Take out» и «Delivery».

С их помощью владельцы заведений могут указать, какие услуги у них доступны: обеды/ужины в помещении, еда на вынос или доставка.

https://t.co/b0EY5xknQY noticed this a couple of days ago too

cc: @rustybrick — Brian Freiesleben (@type_SEO) March 28, 2020

Кроме того, отдельные специалисты получили письмо от команды API Google My Business. В нём тоже говорится о новых атрибутах для кафе и ресторанов, а также о новой функции для сетей, которая позволяет публиковать записи на тему COVID-19 через API.

The Google My Business (GMB) API team have just sent an email out indicating that chains can post about COVID-19 and that we can indicate “Dine-in” “Takeout” and “Delivery” for restaurants. More options to come. Tell your local stores. pic.twitter.com/p4XijAr1le — Tony McCreath (@TonyMcCreath) March 31, 2020

Напомним, что ранее GMB разрешил заведениям общепита указывать в названии, что у них доступна доставка или еда на вынос.