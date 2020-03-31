Западные специалисты по локальному SEO заметили, что Google тестирует новые атрибуты для кафе и ресторанов в результатах поиска – «Dine in», «Take out» и «Delivery».
С их помощью владельцы заведений могут указать, какие услуги у них доступны: обеды/ужины в помещении, еда на вынос или доставка.
Кроме того, отдельные специалисты получили письмо от команды API Google My Business. В нём тоже говорится о новых атрибутах для кафе и ресторанов, а также о новой функции для сетей, которая позволяет публиковать записи на тему COVID-19 через API.
Напомним, что ранее GMB разрешил заведениям общепита указывать в названии, что у них доступна доставка или еда на вынос.
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