Google предупредил о проблемах с индексацией нового контента

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter, что в настоящее время в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией нового контента, которые могут приводить к показу несвежих результатов по некоторым запросам.

Сообщение было опубликовано вчера, в 22:36:

We're currently experiencing indexing issues that may cause stale search results in some cases. We'll update this thread when we can provide more information. — Google Webmasters (@googlewmc) June 2, 2020

По данным Search Engine Land, проблема затронула в основном новостные ресурсы – как крупные, такие как The Wall Street Journal, так и более мелкие.

При этом вебмастера начали жаловаться на проблемы с индексацией их сайтов в Google ещё после запуска May 2020 Core Update, который стартовал 4 мая.

Что именно послужило причиной сбоев, в Google пока не уточнили. В компании пообещали прояснить ситуацию, когда у них появится больше информации.