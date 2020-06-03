Google предупредил о проблемах с индексацией нового контента

Анна Бондарь -
63

Команда Google Webmasters сообщила в Twitter, что в настоящее время в работе поисковой системы наблюдаются проблемы с индексацией нового контента, которые могут приводить к показу несвежих результатов по некоторым запросам.

Сообщение было опубликовано вчера, в 22:36:

По данным Search Engine Land, проблема затронула в основном новостные ресурсы – как крупные, такие как The Wall Street Journal, так и более мелкие.

При этом вебмастера начали жаловаться на проблемы с индексацией их сайтов в Google ещё после запуска May 2020 Core Update, который стартовал 4 мая.

Что именно послужило причиной сбоев, в Google пока не уточнили. В компании пообещали прояснить ситуацию, когда у них появится больше информации.

Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Прокомментировать

avatar
  Подписаться  
Уведомление о