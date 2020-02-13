Google готовит к запуску новую версию программы Google Partners

С новыми требованиями и условиями

Google планирует внести ряд изменений в условия программы Google Partners, которые вступят в силу в июне 2020 года. Об этом говорится в email-сообщениях, разосланных партнёрам.

Уведомления были призваны помочь компаниям определить, смогут ли они сохранить свой статус партнёра после ввода новых требований.

Как видно на скриншоте ниже, которым поделился Грег Финн из Cypress North, данная компания потеряет свой статус после обновления:

Причина – не обновлённые сертификаты по Google Ads у сотрудников:

Все предстоящие изменения в требованиях Google Partners:

Эффективность будет основана на том, следует ли аккаунт всем рекомендациям по оптимизации от Google;

Минимальный размер расходов на рекламу (в течение 90 дней) будет увеличен с $10 тыс. до $20 тыс.

Минимум 50% сотрудников компании должны будут иметь обновлённые сертификаты Google Ads по поисковой, медийной, видеорекламе и Google Shopping.

Специализации будут заменены на «возможности продукта» (позже Google предоставит больше информации по этому пункту).

В настоящее время эффективность основана на росте общей выручки компании и числа рекламодателей, а также на росте доходов клиентов и показателях их удержания.

С июня 2020 года необходимым условием для партнёров станет соблюдение рекомендаций по повышению показателя оптимизации.

Те компании, которые на начало июня будут соответствовать новым требованиям, получат доступ к ряду новых функций. В их числе — новый бейдж партнёра, новые категории и другие преимущества программы.