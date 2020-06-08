Новый глава поиска Google – кто он?

В конце прошлой недели Google объявил о крупных кадровых перестановках в руководстве Поиска и Google Ads. В рамках реорганизации подразделение Search and Assistant возглавит Прабхакар Рагнаван (Prabhakar Raghavan), который сменит на этом посту Бена Гомеса (Ben Gomes).

Поскольку Рагнаван не очень известен в среде поискового маркетинга, многие западные SEO-специалисты настороженно восприняли новость о его новом назначении. В связи с этим портал Search Engine Land решил собрать более подробную информацию о топ-менеджере.

Опыт Прабхакара Рагнавана

Многие люди видели лишь информацию о том, что с 2018 года Рагнаван управлял рекламным бизнесом Google.

Однако, учитывая историю топ-менеджера, руководство Поиском больше согласуется с его карьерой и опытом – хотя новый глава подразделения Ads and Commerce по-прежнему будет ему отчитываться.

Во внутреннем письме к сотрудникам глава Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отметил, что Рагнаван уже более 20 лет работает над алгоритмами и ранжированием. В начале своего пути он опубликовал основополагающий текст о поиске, а затем возглавлял команды поиска в IBM и Yahoo.

В 2012 году Рагнаван пришёл в Google и до того, как возглавить направление Ads and Commerce, работал с командами Research, Geo и Google Apps.

Будучи членом Национальной инженерной академии, Прабхакар является одним из самых авторитетных и уважаемых специалистов в области поиска.

Научные публикации Рагнавана

Начиная с 1986 года, Рагнаван опубликовал множество научных статей по поиску и релевантным темам. Он также является автором минимум двух важных текстов, связанных с поиском: Randomized Algorithms (1995) и Introduction to Information Retrieval (2008).

Как отмечает Грэг Стерлинг (Greg Sterling) из Search Engine Land, если говорить о глубине понимания поиска, то в мире есть лишь несколько человек с сопоставимыми знаниями и опытом.

Глава команды поиска Google – это человек, который является вторым по значимости топ-менеджером после главы компании Сундара Пичаи. Поэтому важно знать, кем он является.

Что касается Бена Гомеса, то он останется техническим советником поискового подразделения, а основной сферой его ответственности станет руководство инициативами Google Education.