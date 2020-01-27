Джон Мюллер о ранжировании новых сайтов

Во время последней видеовстречи для вебмастеров сотрудник Google Джон Мюллер ответил на вопрос касательно ранжирования новых сайтов.

Так, один из вебмастеров спросил: могут ли новые сайты занимать высокие позиции в выдаче только благодаря хорошему контенту? Или для этого нужно, чтобы прошло какое-то время, и это основной фактор?

«Теоретически, может ли сайт, которому всего лишь неделя или две, занимать топовые позиции в Google по ультраконкурентным запросам, например [обувь]? Только благодаря контенту, учитывая, что это самая важная часть основного алгоритма?

Если нет, тогда время – это фактор, когда дело касается ранжирования страниц в высоко конкурентных тематиках, независимо от того, насколько хороши эти страницы, если они не создаются на уже устоявшихся сайтах».

По словам Мюллера, ранжирование нельзя свести всего лишь к двум сигналам – контенту и времени. Их на самом деле намного больше.

Что касается новых сайтов, то Google производит предварительную оценку сайтов и ранжирует их на основе этих оценок.

Иногда в результате сайт может поначалу ранжироваться выше, чем он того заслуживает, или ниже. Со временем по мере того, как Google получает больше данных (больше сигналов), ситуация выравнивается.

В некоторых случаях Google изначально правильно оценивает сигналы нового сайта, но не всегда.

«Мы используем множество различных факторов, когда речь идёт о сканировании, индексировании и ранжировании. Иногда это означает, что абсолютно новые сайты занимают высокие позиции в поиске. Иногда же может понадобиться больше времени, чтобы всё устаканилось», — объяснил Мюллер.

В связи с тем, что новые сайты посылают не так много сигналов, Google прогнозирует их позиции и использует оценочные значения.

На чём основаны эти оценки, Мюллер не уточнил.

Выводы:

Google ранжирует новые сайты на основе оценочных данных.

Поскольку у новых сайтов практически нет других сигналов, кроме on-page (ссылочные и поведенческие факторы близки к нулю), то, вероятно, именно эти сигналы Google и учитывает в процессе оценки. Поисковик также может использовать исторические данные по тем сайтам, которые публикуют похожий контент.

Время не является важным фактором ранжирования. Идея о времени как факторе ранжирования тесно связана с теорией Google Sandbox, согласно которой новые сайты не могут занимать высокие позиции, пока не пройдёт какое-то время. Но Google неоднократно опровергал предположения о существовании такой «песочницы».

В определении позиций для новых сайтов принимает участие большое количество алгоритмов.

Прослушать вопрос к Мюллеру и его ответ на него можно на видео ниже: