Яндекс обновил сервис Путешествия

Обновился сервис Яндекс.Путешествия — теперь там можно спланировать поездку целиком. Не только выбрать билет на самолет, поезд или автобус, но и забронировать номер по той же цене, что и на сайте отеля.

Сервис позволяет выбирать отели с помощью фильтров по цене, рейтингу или количеству звезд, а также искать по запросам в свободной форме. Их можно ввести в поисковой строке прямо на Путешествиях — например, чтобы сервис показал [отель с рестораном и аквапарком в Болгарии] или [отель рядом с метро Павелецкая в Москве].

Определиться с выбором помогут фотографии гостиницы и отзывы пользователей Яндекса. Кроме того, можно посмотреть местоположение отеля на карте:

На Путешествиях есть предложения как сервисов по бронированию, так и самих отелей. Пользователь может сравнить цены, а затем оплатить номер прямо на Яндексе или на сайте-партнере. Номера в отелях, с которыми Яндекс работает напрямую, можно забронировать по той же цене, что и на сайте отеля. Такие предложения легко узнать по отметке «Напрямую от отеля». Сервис показывает также бонусы, которые предлагает отель: например, скидки или приветственный ужин. Данные о ценах и бонусах отели передают Яндексу через систему TravelLine.

Дмитрий Яковлев, руководитель сервиса Яндекс.Путешествия:

«Мы собрали на одной площадке все, что нужно для путешественников. У нас есть разные виды транспорта и отели со всего мира, чтобы люди могли спланировать любую поездку — в том числе с пересадками. А разнообразные фильтры и поиск помогут им выбрать билеты и отели, которые отвечают их требованиям. Сейчас к сервису подключено более 40 онлайн-турагентств и авиакомпаний. Пользователи могут забронировать на сайте свыше 3,5 миллиона гостиниц, квартир, домов и других средств размещения. В будущем мы планируем расширять список партнеров, чтобы выбор на Путешествиях стал еще шире».

Напомним, сервис Яндекс.Путешествия был запущен в конце марта 2015 года. Он работает по модели агрегатора: на сервисе собраны тысячи предложений крупнейших туроператоров и авиаперевозчиков.

