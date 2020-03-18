Google отложил онлайн-конференцию Cloud Next из-за коронавируса

Google решил отложить и онлайн-версию конференции Cloud Next из-за ухудшения ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом сообщается в блоге компании.

Офлайн-конференция Cloud Next была отменена в начале месяца.

Cloud Next – это одно из крупнейших ежегодных мероприятий Google. На нём компания представляет новинки в области облачных технологий.

«Google Cloud решил отложить Google Cloud Next ’20: Digital Connect, исходя из заботы о здоровье и безопасности наших клиентов, партнёров, сотрудников и местных сообществ, и основываясь на недавних решениях федеральных и местных органов власти в отношении коронавируса COVID-19», — говорится в заявлении компании.

В Google отметили, что не отказываются от идеи о проведении Cloud Next ‘20: Digital Connect, но мероприятие состоится, когда придёт подходящее время.

Напомним, что в этом месяце Google также объявил об отмене своего крупнейшего ежегодного мероприятия — конференции для разработчиков I/O 2020.