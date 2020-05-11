Google опроверг предположения о крупном обновлении в локальном поиске

В последние пару недель зарубежные SEO-специалисты активно обсуждают колебания в локальной выдаче Google. Эксперты полагают, что они могут быть связаны с обновлением алгоритма, который отвечает за формирование блоков локальной выдачи (Local Pack).

Однако на днях сотрудник Google Дэнни Салливан опроверг эти предположения. По его словам, в последнее время «крупных обновлений» в локальном поиске не было, и что вызывает эти колебания, точно неизвестно.

Мелкие обновления вносятся в работу алгоритмов на регулярной основе, но крупных апдейтов Google пока не запускал.

So there's nothing in particular we know of that should be doing this. Which isn't to say it's not happening, just no major updates or anything like that. It would be useful if people have any recent examples. If they see it over the past day or two or so, or see it forward. — Danny Sullivan (@dannysullivan) May 8, 2020

При этом Салливан попросил вебмастеров поделится свежими примерами по своим ресурсам, чтобы в Google могли понять, что происходит в локальной выдаче.

Напомним также, что 4 мая Google начал запуск очередного обновления основного поискового алгоритма. С первыми результатами апдейта можно ознакомиться здесь.