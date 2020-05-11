Google опроверг предположения о крупном обновлении в локальном поиске

Анна Бондарь -
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В последние пару недель зарубежные SEO-специалисты активно обсуждают колебания в локальной выдаче Google. Эксперты полагают, что они могут быть связаны с обновлением алгоритма, который отвечает за формирование блоков локальной выдачи (Local Pack).

Однако на днях сотрудник Google Дэнни Салливан опроверг эти предположения. По его словам, в последнее время «крупных обновлений» в локальном поиске не было, и что вызывает эти колебания, точно неизвестно.

Мелкие обновления вносятся в работу алгоритмов на регулярной основе, но крупных апдейтов Google пока не запускал.

При этом Салливан попросил вебмастеров поделится свежими примерами по своим ресурсам, чтобы в Google могли понять, что происходит в локальной выдаче.

Напомним также, что 4 мая Google начал запуск очередного обновления основного поискового алгоритма. С первыми результатами апдейта можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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