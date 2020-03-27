Google: двух волн сканирования/индексирования не существует

В Google уже неоднократно заявляли, что обрабатывают JavaScript-сайты в два этапа и называли этот процесс двумя волнами сканирования/индексирования. Однако, как выяснилось, на самом деле всё устроено по-другому.
На днях состоялась видеовстреча на тему JavaScript SEO, во время которой сотрудник Google Мартин Сплитт заявил, что такого понятия, как две волны сканирования, нет.
Он также добавил, что изначально в Google некорректно назвали этот процесс, что вызывает некоторую путаницу и непонимание среди вебмастеров.
На самом деле сравнение с волной было сделано в целях упрощения, сам же процесс выглядит совсем по-другому, объяснил Сплитт.
Позже Сплитт также ответил на вопросы SEO-специалистов в Facebook и Twitter, где ещё раз подтвердил, что двух волн сканирования нет.
При этом в одном из ответов в Twitter он отметил, что эту концепцию можно по-прежнему использовать, но важно понимать, что это лишь упрощение. На самом деле всё гораздо сложнее.
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