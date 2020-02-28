Google о предстоящих изменениях в обработке nofollow

Анна Бондарь -
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Google ответил на вопросы специалистов отрасли касательно предстоящих изменений в обработке ссылочного атрибута nofollow при сканировании и индексировании.

Как сообщалось ранее, с 1 марта Google начнёт учитывать nofollow в этих процессах как подсказку. Данный подход уже используется в целях ранжирования, теперь он также будет расширен на сканирование и индексирование.

В связи с этим SEO-специалисты начали интересоваться, каких изменений им стоит ожидать. Как выяснилось, каких-либо видимых изменений, скорее всего, не будет. Об этом заявили сотрудники Google Джон Мюллер и Гэри Илш в Twitter.

Гэри Илш изначально попытался, как обычно, отшутиться:

Затем ответил более серьёзно: «Нам не о чем объявить на этом фронте».

Джон Мюллер также был немногословен:

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ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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