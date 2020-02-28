Google о предстоящих изменениях в обработке nofollow

Google ответил на вопросы специалистов отрасли касательно предстоящих изменений в обработке ссылочного атрибута nofollow при сканировании и индексировании.

Как сообщалось ранее, с 1 марта Google начнёт учитывать nofollow в этих процессах как подсказку. Данный подход уже используется в целях ранжирования, теперь он также будет расширен на сканирование и индексирование.

В связи с этим SEO-специалисты начали интересоваться, каких изменений им стоит ожидать. Как выяснилось, каких-либо видимых изменений, скорее всего, не будет. Об этом заявили сотрудники Google Джон Мюллер и Гэри Илш в Twitter.

Гэри Илш изначально попытался, как обычно, отшутиться:

I haven't done anything yet for March 1, kinda busy with COVID as John said. — Gary "鯨理／경리" Illyes (@methode) February 28, 2020

Затем ответил более серьёзно: «Нам не о чем объявить на этом фронте».

(more seriously, we have nothing to announce on that front. like really nothing. *nothing*) — Gary "鯨理／경리" Illyes (@methode) February 28, 2020

Джон Мюллер также был немногословен:

I wouldn't be surprised if it had no visible effect on most sites. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 28, 2020

Yes. And no, we don't just pick dates to announce things that are already live :). — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) February 28, 2020

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