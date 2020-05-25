Google: директива noindex не влияет на сайт после удаления

На днях сотрудник Google Джон Мюллер опроверг мнение о том, что поисковик может запоминать, что на странице содержалась директива noindex.
Некоторые специалисты считают, что Google запоминает эту информацию и продолжает её учитывать даже после удаления соответствующей директивы. В итоге это может затруднять повторную индексацию страницы в будущем.
Однако Мюллер заверил, что это не так.
Напомним, что в сентябре 2019 года Google перестал поддерживать директиву noindex в файле robots.txt.
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