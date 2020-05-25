Google: директива noindex не влияет на сайт после удаления

Анна Бондарь -
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На днях сотрудник Google Джон Мюллер опроверг мнение о том, что поисковик может запоминать, что на странице содержалась директива noindex.

Некоторые специалисты считают, что Google запоминает эту информацию и продолжает её учитывать даже после удаления соответствующей директивы. В итоге это может затруднять повторную индексацию страницы в будущем.

Однако Мюллер заверил, что это не так.

Напомним, что в сентябре 2019 года Google перестал поддерживать директиву noindex в файле robots.txt.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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