Google: директива noindex не влияет на сайт после удаления

На днях сотрудник Google Джон Мюллер опроверг мнение о том, что поисковик может запоминать, что на странице содержалась директива noindex.

Некоторые специалисты считают, что Google запоминает эту информацию и продолжает её учитывать даже после удаления соответствующей директивы. В итоге это может затруднять повторную индексацию страницы в будущем.

Однако Мюллер заверил, что это не так.

That's not correct. — 🍌 John 🍌 (@JohnMu) May 19, 2020

Напомним, что в сентябре 2019 года Google перестал поддерживать директиву noindex в файле robots.txt.