Продление режима самоизоляции — не повод останавливать продвижение бизнеса. В текущих условиях можно планомерно улучшать качество обслуживания, проводить оптимизацию сайта, укреплять позиции в поисковом продвижении и наращивать присутствие в сети с помощью эффективных инструментов интернет-рекламы. Причина? Повторный запуск, как минимум, потребует большего бюджета.

Российская группа компаний интернет-маркетинга iConText Group подготовила дайджест digital-новинок в области интернет-рекламы за первый квартал и апрель текущего года.

Коротко и по делу обо всех нововведениях Директа, Google Ads, Яндекс.Маркета, ВКонтакте и myTarget.

Новинки Яндекс.Директа

Изменение параметров автоматических стратегий в медийных кампаниях

В автоматических стратегиях с заданным периодом размещения появилась возможность изменять бюджет, ограничения по CPM, период размещения без остановки и перезапуска стратегии.

Таким образом, становится проще планировать бюджет — при смене параметров не придется думать про пересчет суммы на период. Это позволит рекламодателям сэкономить время, а главное — четко выдерживать бюджет на период размещения, изменяя кампании на лету.

Изменения начинают действовать в течение 24 часов.

Появился новый адаптивный формат смарт-баннеров

Директ расширил функциональность смарт-баннеров форматом смарт-плитки.

Смарт-плитка — формат, позволяющий продемонстрировать в одном баннере большее число товаров. Для подключения в текущих/новых кампаниях в момент настройки группы баннеров выбирается макет смарт-плитки в конструкторе креативов. В группу добавятся адаптивные баннеры с разной сеткой товаров.

Продвижение видеоконтента — в открытой бете

Теперь в Директе можно продвигать не только Коллекции, но и видеоролики. Ролик должен уже находиться в выдаче Яндекс.Кью и длиться не менее 30 секунд.

При создании объявления указывается ссылка на сам видеоролик. Списание оплаты происходит только за один клик по сниппету на выдаче или по блоку просмотра видеоролика, сколько бы ни сделал их пользователь; размер ставки определяет рекламодатель.

Нацеливание на пользователей смартфонов: теперь и в перформансе

Для контекстных кампаний в Директе стали доступны более гибкие корректировки для прицельной закупки мобильного трафика. Теперь можно продвигать мобильные приложения или специальные предложения без показов на десктопах.

В кампаниях можно дополнительно разделить аудитории со смартфонами на iOS и Android. Отключить можно одну операционную систему — или iOS, или Android.

Реклама в Навигаторе

В медийных кампаниях Директа появилась возможность внедрять баннер в Яндекс.Навигаторе для устройств на базе iOS/Android. Баннер выводится на экран гаджета при снижении скорости авто до 0 км/ч и уходит с экрана — при начале движения.

Эксперименты в Директе

Для всех рекламодателей появилась возможность запускать эксперименты в Яндекс.Директе и сравнивать разные настройки кампаний.

С помощью экспериментов можно: выбрать наиболее эффективную стратегию управления ставками, сравнить размещения на поиске и в сетях, протестировать разные типы кампаний или любые их настройки.

В Метрике появился специальный отчет для оценки результатов теста.

Турбо-сайты

С использованием конструктора в Директе теперь бесплатно создаются Турбо-сайты, которые можно внедрять в рекламные кампании.

Новая функциональность Турбо-сайтов позволяет объединить множество разделов с разной информацией, категориями товаров или акциями под одним доменом (названием) вида <name>.turbo.site.

Карточка организации в объявлениях

В Директе стала доступна опция замены визитки в Директе на карточку организации. На ней транслируется больше информации о компании, соответственно, увеличивается вероятность того, что пользователь оперативно совершит важное целевое действие. Такие объявления можно показывать в качестве замены визитки в Поиске и Картах.

Чтобы в рекламных объявлениях начала показываться такая карточка, нужно связать их с организацией из Справочника:

Оплата только за достижения целей

Яндекс запустил бета-тестирование новой опции — «Оплата за конверсии». Желаемую цену конверсии рекламодатель указывает самостоятельно.

Максимальная цена — 5 000 рублей. Для оплаты конверсий в рамках бета-теста необходимо, чтобы бюджета на неделю хватало для покупки 20 конверсий. Например, если указана стоимость конверсии 500 рублей, то минимальный бюджет должен быть 10 000 рублей.

«Оплату за конверсии» можно подключить во всех основных типах кампаний: текстово-графических, динамических объявлениях и смарт-баннерах (при условии указании цены конверсии на всю кампанию).

Конструктор видео — пока в бете

В Яндекс.Директе появился новый инструмент — видеоконструктор. В нем можно быстро и легко создавать видеоролики с нуля на основе библиотеки шаблонов.

В шаблонах можно менять анимации слайдов и их наполнение: тексты, картинки, лого и цвета и многое другое. Кроме этого, на ролик можно наложить свою аудиодорожку.

Видеоролики могут быть длительностью до 15 секунд. Такие ролики подойдут как для медийной, так и перформанс-рекламы в Директе.



Новинки в Google Ads

Симулятор ставок начал поддерживать стратегию «Целевая ROAS»

В системе добавилась поддержка целевой рентабельности инвестиций в рекламу, с помощью которой можно проверить, как изменение целевой рентабельности инвестиций повлияет на ключевые показатели кампании.

Используя данные аукционов, в которых кампания участвовала за последние 7 дней, симулятор покажет, как изменились бы метрики, если бы все остальное (объявления, целевые страницы, объявления конкурентов, ставки конкурентов и т. д.) было прежним.

Новый инструмент — симулятор бюджета

Позволяет проверить, как изменения бюджетов кампаний с максимальным количеством кликов или максимумом конверсий могут повлиять на эффективность рекламы, и определить, каким образом оптимально распределять бюджет.

Обновленный дизайн поисковых объявлений на десктопах

Google начал тестировать черный ярлык для рекламных объявлений в выдаче на десктопах.

Пометка «Реклама» и конечный URL будут отображаться черным (вместо зеленого). Данные элементы будут показываться над заголовком объявления.

В Merchant Center новый отчет «Конкурентоспособность цены»

Google добавил новый отчет для товарных объявлений в Merchant Center – «Конкурентоспособность цены». С его помощью рекламодатели могут узнать, по какой цене другие продавцы предлагают те товары, которые есть в их ассортименте.

В частности, в отчете содержится информация о средней цене позиции – ориентируясь на нее, можно повысить вероятность кликов по своему объявлению. Кроме того, здесь есть сводные показатели, связанные с контрольными ценами за выбранный период времени.

Товарные объявления в Gmail

Google Ads расширил товарные объявления на Gmail.

Начиная с марта, все товарные объявления в стандартных торговых кампаниях транслируются пользователям Gmail, если разрешен показ объявлений в «YouTube и рекомендациях Google в контекстно-медийной сети».

Этот пункт относится к охватываемым сетям и по умолчанию включен. Но если он выключен, то его нужно будет включить.

Запрет на рекламу защитных масок

Google временно запретил размещать рекламу медицинских масок, которая наводнила интернет на фоне распространения коронавируса. Правило действует для всей рекламы масок во всех странах, в том числе для тех, кто рекламировал маски для других целей, например, для защиты от пыли.

Запрет будет действовать до тех пор, пока коронавирус не перестанет быть серьезной проблемой для здоровья.

Объявления с номером телефона и ссылкой на веб-сайт

Google Ads позволил добавлять ссылку на сайт в объявления только с номером телефона.

Для размещения ссылки на сайт в рекламе добавляется конечный URL при создании нового объявления с номером телефона. Можно добавить конечный URL для уже созданных объявлений.

Конструктор видео (Video Builder) в YouTube от Google Ads

Google представил бета-версию нового инструмента YouTube Video Builder, с помощью которого компании смогут создавать короткие промо-видео для YouTube.

Рекламодатели смогут создавать рекламные ролики из статичных элементов: изображений, текста и логотипа, а также наложить аудиодорожку из библиотеки. Длина ролика — 6 или 15 секунд.

Новинки Яндекс.Маркета

В личном кабинете Маркета обновилась страница «Продвижение товаров»

В личном кабинете Маркета для производителей обновилась страница продвижения товаров.

Добавилась возможность группировать товары, чтобы было проще управлять продвижением отдельных сегментов или категорий, следить за эффективностью кампании.

С группами можно работать: добавлять новые товары, удалять ненужные или переносить их в другие группы. Для каждой группы можно назначить общую ставку. Ее размер удобно подбирать с помощью прогноза на странице группы.

Подключение к почте России через Маркет без бумаг

Яндекс.Маркет и Почта России запустили пилотный проект по заключению договора с использованием Личного кабинета. Подача документов не требуется — заполняется и отправляется заявка на подключение. Пока возможность доступна только магазинам из Москвы.

Подключившись к Почте России через Маркет, можно также получить новых покупателей. Предложения начнут показываться в 15 городах России, в числе которых Уфа, Киров, Смоленск, Вологда и Тверь.

Маркет рассчитает условия самовывоза из пунктов Boxberry

Новая возможность доступна магазинам, у которых домашний регион — Москва или Санкт-Петербург.

Больше не нужно самостоятельно указывать условия самовывоза. Достаточно отметить, что магазин работает с этой службой доставки, и поручить расчет условий Маркету. Когда условия самовывоза от Boxberry появятся в предложениях, они будут показываться выше предложений без условий сразу в нескольких местах.

Чтобы пользователи Маркета в каком-то регионе начали видеть результаты расчета, следует добавить Boxberry в список служб доставки по этому региону и отметить, что доступен самовывоз.

Условия доставки безрецептурных лекарств

Вышел указ о возможности дистанционной продажи безрецептурных лекарств. В связи с этим, стало доступным передавать в Маркет условия курьерской доставки, и площадка начала их показывать потребителям.

Новая статистика продвижения товаров

В личном кабинете Маркета для производителей появилась новая статистика продвижения товаров. Теперь производителям будет проще оценивать эффективность вложений и отслеживать результаты продвижения по разным показателям.

Настраивается детальный отчет в виде графика и таблицы, или формируется в формате XLS. Настройка показа графиков возможна по отобранным товарам/группам/категориям.

Яндекс.Маркет Аналитика для всех

Яндекс.Маркет Аналитика снизила порог доступа в личный кабинет и начала показывать отчеты большему числу партнеров.

Раньше для получения доступа начального уровня магазин должен был передать данные как минимум о 300 продажах в категории за последние 90 дней — теперь достаточно продать 90 товаров.

Новинки ВКонтакте для бизнеса

Новая цель oCPM — вступление в сообщество

ВКонтакте запустила модель оплаты oCPM (оптимизированная плата за показы) для достижения новой цели — вступления в сообщество.

Такая модель оплаты будет интересна рекламодателям, которые нацелены на получение новых подписчиков: курсы, концерты, мероприятия, развлекательные и городские сообщества, блогеры, селебрити.

Ранее oCPM была доступна только для достижения цели «сбор заявок».

Пересечение аудиторий

ВКонтакте появились новые настройки для рекламодателей — пересечение аудиторий. Эта функция помогает более точно настраивать, кто увидит рекламные записи, и тем самым повышать их эффективность.

Теперь при настройке таргетинга доступен выбор из 18 категорий и более чем 70 интересов. Благодаря новой функции, их легко объединять в любых комбинациях, в том числе в сочетании с параметрами «Подписчики сообществ» и «Активность в сообществах». Более того, интересы можно и исключать — это позволит не тратить бюджет на неподходящую аудиторию.

Для исключения пользователей с определенными интересами необходимо нажать «Добавить исключение» и выбрать интерес:

Также появилась возможность настроить сложные формулы для таргетинга на максимально релевантную аудиторию. Логические операторы «И», «ИЛИ», «И НЕ» доступны для настроек Интересы и поведение, Подписчики сообществ и Активность в сообществах.

Ретаргетинг по товарам сообществ

В соцсети стала возможной реклама товаров, которые пользователь уже просматривал в сообществе.

Товарный ретаргетинг пока доступен только сообществам, в которых больше 50 тысяч подписчиков. В десктопной версии ВКонтакте в разделе «Товары» у них появилась кнопка «Продвигать». После клика на нее, а затем на «Запустить продвижение», создается рекламная запись с автоматическими настройками.

Реклама мини-приложений через кабинет рекламодателя

В рекламном кабинете ВКонтакте появился новый рекламный формат — продвижение мини-приложений. Привлечение трафика в сервисы теперь возможно из ленты новостей.

Чтобы создать рекламу мини-приложения, не понадобится сообщество ВКонтакте: достаточно добавить ссылку на сервис и оформить объявление. Можно выбрать, где показывать рекламу: в десктопной версии ВКонтакте или на мобильных устройствах. Кроме того, к таким объявлениям можно применять все настройки таргетинга, доступные другим форматам в VK.

Автопродвижение товаров

В рамках работы над платформой e-commerce, ВКонтакте появилось автопродвижение товаров.

Опция доступна для сообществ, где больше 10 тысяч подписчиков. В каталоге должно быть минимум пять товаров.

Рекламный инструмент действует сразу в двух направлениях: привлекает новую аудиторию с помощью лучших предложений Магазина и возвращает пользователей, которые уже просматривали ассортимент. При этом алгоритмы сами находят товары с самыми высокими показателями и предлагают их пользователям, которые вероятнее всего сделают покупку.

Ставка для CPC-объявлений снижена до 1 рубля

Минимальная ставка для объявлений в ленте новостей ВКонтакте с оплатой по CPC-модели была снижена с 5 до 1 рубля.

Формат позволяет спланировать бюджет и не потратить лишнего: рекламодатель сам устанавливает цену, которую готов платить за каждый переход по объявлению, а начать можно с 1 рубля.

Конверсии по пикселю в рекламном кабинете

В рекламном кабинете ВКонтакте теперь можно посмотреть, какие действия совершили пользователи, перешедшие по объявлению на сайт рекламодателя.

Для отслеживания доступно 19 вариантов конверсий: добавление товара в корзину, добавление платежной информации, заполнение заявки, покупка и т. д. Информация собирается за неделю. Считается не только число конверсий, но и CR, а также ценность.

Продвижение личных страниц

Соцсеть начала тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы». Функция пригодится тем, кто продвигает личный бренд.

Рекламируется как сам профиль, так и его отдельные записи. Реклама транслируется в ленте новостей в формате, схожем с обычными постами. При нажатии на пост, пользователь соцсети автоматически перенаправляется на рекламируемую личную страницу.

При этом продвигать бизнес с личной страницы не получится — для этого нужно использовать Страницу бизнеса.



Новинки myTarget

Формат квадратных видео для рекламы мобильных приложений

В myTarget можно продвигать приложения с помощью квадратных и горизонтальных роликов в новостных лентах мобильных версий ВКонтакте и Одноклассников, в веб-версии соцсети ОК.

Рекламодатели могут загружать ролики длительностью до 30 секунд, добавлять заголовок, краткое описание и кнопку CTA.

По данным myTarget, квадратные видео увеличивают площадь рекламного блока на треть. Это позволяет компаниям стать более заметными для целевых пользователей и привлечь внимание к просмотру видео.

Прероллы для пользователей мобильного приложения VK

Теперь можно использовать in-stream формат в видеоконтенте мобильных приложений ВКонтакте.

Формат решает не только брендовые, но и performance-задачи, направленные на увеличение конверсий. В рекламный ролик можно добавить ссылку на сайт (пользователь увидит кнопку призыва к действию «Перейти на сайт») или на мобильное приложение (появится предложение установить его из App Store или Google Play). Ссылка активна на протяжении всего показа рекламы, что дополнительно мотивирует пользователей совершать конверсии – переходить на сайт.

Кредитные кнопки в сервисе бесплатных объявлений Юла

Формат разработан специально для финансовых компаний и позволит продвигать предложения по кредитам в контексте тех товаров, покупку которых пользователи уже рассматривают на площадке.

Настраивая рекламу в кабинете myTarget, необходимо выбрать актуальные разделы на Юле и установить ценовой диапазон товаров, на страницах которых будут отображаться объявления. Например, можно показывать рекламу кредитов только тем пользователям, которые смотрят на Юле мобильные телефоны, планшеты или телевизоры дороже 20 000 рублей.

Рекламный формат применяется для трансляции на мобильных устройствах и десктопе.

Реклама на клиентов «Магнита»

Mail.ru Group и «Магнит» стали партнерами по развитию маркетинговых технологий и О2О-аналитики. Теперь рекламодатели смогут таргетировать digital-кампании на аудиторию «Магнита» и оценивать их влияние на продажи в магазинах сети.

Новый функционал прогнозатора охвата

myTarget расширяет возможности прогнозатора охвата в рекламных кампаниях.

Теперь рекламодатели смогут на этапе настройки кампаний оценивать потенциальный охват рекламы по аудиторным сегментам, а также получать рекомендации системы для выбора оптимальной ставки. Это позволит уже на старте повысить эффективность кампаний и рентабельность инвестиций в интернет-рекламу.



Автоподбор синонимов для контекстного таргетинга

В myTarget появился инструмент для подбора синонимов при настройке контекстного таргетинга. С его помощью рекламодатели смогут не упустить актуальные контекстные фразы и увеличить охват релевантной аудитории.

Инструмент подбирает синонимы на основе заданных рекламодателем поисковых фраз. Перечень рекомендаций состоит их отдельных слов и словосочетаний с выбранным словом. Они могут быть как на русском, так и на английском языке, если это применимо в конкретном случае.

По умолчанию отображается до десяти основных подсказок и до пяти дополнительных вариантов к каждой из них. Нажав на кнопку «загрузить еще», можно получить расширенный список синонимов.

Добавлены DMP-сегменты для ритейла, который перешел из офлайна в онлайн

В текущих условиях поставщик внешних сегментов myTarget НПО Аналитика обновил аудитории и включил новые сегменты постоянных посетителей различных торговых центров в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России, собранные до карантина.

Аудитории можно использовать для продвижения товаров/услуг магазинов, салонов красоты, ресторанов, кафе, онлайн-кинотеатров, спортивных товаров, продукции ЗОЖ, автозапчастей и других отраслей бизнеса. Результат — показ рекламы платежеспособной аудитории, которая активно посещала магазины и ТРЦ.

