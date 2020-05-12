Новые функции Facebook для поддержки малого бизнеса

Малый бизнес – важная часть социального сообщества, и многие его представители столкнулись с серьезными трудностями во время вспышки COVID-19: предпринимателям пришлось временно закрыть розничные торговые точки, кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры.

В это время люди стремятся поддерживать свои любимые локальные кафе, рестораны, магазины и другие небольшие компании, которые делают их сообщества особенными. Чтобы им в этом помочь, Facebook представляет новые инструменты, которые уже стали доступны в России.

Среди новых функций:

Публикации бизнеса рядом с вами (Posts from Businesses Near You). Чтобы помочь людям найти обновления от небольших компаний, а бизнесам – предоставить людям актуальную информацию о своих услугах, Facebook запускает единую площадку с постами компаний, расположенных рядом с пользователем.

Метка «в поддержку» (‘In Support of’ tag). Создатели контента в Facebook теперь смогут использовать тег «в поддержку», чтобы рассказывать людям об их любимых бизнесах.

Метка для публикаций о COVID-19 (Post tags).Теперь бизнесы смогут помечать публикации, имеющие отношение к COVID-19, сообщая таким образом клиентам новости о развитии текущей ситуации.

Ресурсы для бизнеса (Business Resources). Предприниматели получат доступ к информации о COVID-19 и полезных инструментах прямо в приложении Facebook, что поможет им оперативно принимать решения о том, как развивать свой бизнес дальше.

Новые функции позволят людям поддерживать знакомые малые бизнесы и узнавать о других небольших компаниях, а также дадут бизнесам возможность получать актуальную информацию о развитии текущей ситуации.

Кроме того, совсем скоро Facebook запустит обновленное расширение с чатом для сайтов малых бизнесов (Messenger Chat plug-in), с помощью которых любой сможет общаться с компаниями без необходимости входа в Facebook аккаунт.

Отметим, что в принадлежащей Facebook соцсети Instagram также появился стикер «Поддержим малый бизнес» для Stories в России, а также хаб «Ресурсы для бизнеса», позволяющий компаниям быть в курсе последних инструментов и ресурсов платформы, которые могут помочь в период эпидемии COVID-19.