Как изменилась роль позиции #1 в SERP Google за последние 10 лет – опрос

На днях вице-президент по SEO и контенту G2dotcom Кевин Индиг (Кевин Индиг) опубликовал в Twitter интересный опрос.

В частности, он попросил вебмастеров поделиться своим мнением о том, как изменилась роль позиции #1 в поиске Google за последние 10 лет. Стала ли она более важной или, наоборот, менее значимой.

Примечательно, что голоса участников опроса распределились примерно поровну:

Стала более значимой – 30,8%

Осталась примерно на том же уровне – 18,5%

Стала менее значимой – 30%

Показать результаты – 20,6%

В опросе приняли участие 577 человек.

How much does position #1 on Google matter today vs 10 years ago? — Kevin_Indig (@Kevin_Indig) May 19, 2020

В последние годы появилось много новых способов получить клики и показы в Google, помимо первой позиции. Среди новых вариантов значатся избранные сниппеты, панели знаний, видео, изображения, Google Assistant, Google Discover и другие.

Тем не менее, первая позиция в SERP по-прежнему играет важную роль для сайтов.