Как изменилась роль позиции #1 в SERP Google за последние 10 лет – опрос

Анна Бондарь -
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На днях вице-президент по SEO и контенту G2dotcom Кевин Индиг (Кевин Индиг) опубликовал в Twitter интересный опрос.

В частности, он попросил вебмастеров поделиться своим мнением о том, как изменилась роль позиции #1 в поиске Google за последние 10 лет. Стала ли она более важной или, наоборот, менее значимой.

Примечательно, что голоса участников опроса распределились примерно поровну:

  • Стала более значимой – 30,8%
  • Осталась примерно на том же уровне – 18,5%
  • Стала менее значимой – 30%
  • Показать результаты – 20,6%

В опросе приняли участие 577 человек.

В последние годы появилось много новых способов получить клики и показы в Google, помимо первой позиции. Среди новых вариантов значатся избранные сниппеты, панели знаний, видео, изображения, Google Assistant, Google Discover и другие.

Тем не менее, первая позиция в SERP по-прежнему играет важную роль для сайтов.

ИСТОЧНИКSearch Engine Roundtable
Анна Бондарь
Редактор-переводчик. Специализируется на западном интернет-маркетинге и SEO. Освещает события в этой области с 2014 года.

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