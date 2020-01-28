Правительство РФ поддержало законопроект о блокировке пользователей email-сервисов

Российское правительство в положительном ключе высказалось о законопроекте, согласно которому можно будет блокировать пользователей электронной почты за распространение запрещенной информации. При этом авторам проекта были даны рекомендации о его доработке.

В частности, в уже готовом проекте официального отзыва на эту законодательную инициативу говорится о необходимости дать четкое определение понятию «организатор сервиса обмена сообщениями». Это необходимо для того чтобы не было возможности широко трактовать круг субъектов, подпадающих под это определение.

«Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии его доработки», — заявлено в проекте отзыва.

Напомним, в начале октября 2019 года группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом внесла в Госдуму законопроект о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещенной в РФ информации. В документе утверждается, что на практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не только отдельные отправляемые им сообщения.

Помимо этого, сенаторы предложили внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). В случае принятия законопроекта, за отказ блокировать пользователей, распространяющих запрещенную информацию, сервисы могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей.

Минкомсвязи в ноябре отрицательно отозвалось об этом законопроекте. По словам замглавы ведомства Алексея Волина, эта инициатива нарушает принцип сетевой нейтральности и технически нереализуема.

