Яндекс ответил на вопросы о копировании Турбо-страниц в Директе

Недавно был обновлен конструктор Турбо-страниц в Яндекс.Директе — теперь он позволяет создавать несколько связанных страниц с ускоренной загрузкой.

После запуска команда Директа получила много вопросов о копировании Турбо-страниц, и поспешила успокоить вебмастеров:

«Все настройки ваших Турбо-страниц не потерялись и продолжают работать. Вы по-прежнему можете копировать страницы и создавать нужную иерархию папок внутри каждого сайта».

Команда сервиса также ответила на наиболее часто задаваемые вопросы об этом обновлении:

У меня не получается скопировать Турбо-страницу, что делать?

Теперь все Турбо-страницы хранятся в структуре сайта. Чтобы копировать страницы, создайте первый Турбо-сайт и копируйте страницы в него. Сайт в этом случае выполняет роль организующей папки. Все страницы, которые были созданы или скопированы в этот сайт, получат один домен вида <name>.turbo.site. Аналогично можно скопировать и папки с Турбо-страницами.

У меня ушло много времени на то, чтобы аккуратно разложить Турбо-страницы по папкам, что мне теперь делать?

Создайте первый Турбо-сайт и копируйте страницы в него. Внутри сайта вы можете создавать удобное дерево папок, как и раньше.

Можно ли копировать один сайт в другой?

Сайт может содержать только страницы, копировать один сайт в другой не получится. Также не выйдет создать сайт, в нем папку, а в ней другой сайт. У каждого сайта есть свой уникальный домен, который присваивается всем вложенным страницам. Созданная страница получает адрес того сайта, к которому относится.

Что делать, если я уже создал сайт на основе Турбо-страниц?

Вскоре мы преобразуем все ранее созданные Турбо-страницы в отдельные сайты. Каждой странице автоматически присвоим отдельный домен и сохраним иерархию папок.

Чтобы избежать автоматического преобразования всех ваших страниц в отдельные сайты и не запутаться, создайте новый Турбо-сайт и скопируйте в него все нужные страницы. Таким образом у вас сохранится нужная иерархия без отдельных сайтов на каждом уровне вложенности.

Напомним, интерфейс конструктора турбо-страниц в Директе был обновлен в конце сентября, став лаконичнее и понятнее. Часть настроек секций была скрыта, и появилась возможность редактировать текст в окне предварительного просмотра.

