Первый месяц режима самоизоляции существенно скорректировал потребительские привычки пользователей сети интернет. Вслед за ним стартовал второй месяц ограничительных мер. Бизнесу пора подводить итоги, чтобы понимать: в каком направлении двигаться дальше, где пора крутить гайки или пересматривать модель продвижения товаров/услуг.

На вебинаре от 12 мая, организатором которого выступила группа компаний интернет-маркетинга iConText Group, рассматривались 3 исследования digital-компаний. Приводим ключевые выводы.

Как изменилось поведение людей в самоизоляции

Компания NGENIX, российский провайдер облачных сервисов, провел собственное исследование веб-трафика пользователей. Для анализа были выбраны два периода: со 2 марта по 29 марта и с 30 марта по 26 апреля. Исследование показало, что самоизоляция изменила тренды дистанционного потребления, но далеко не все.

Попробовав покупку продуктов онлайн, пользователи все-таки предпочли ходить в магазины, как способ выйти из дома. Столкнувшись с невозможностью проводить свободное время вне дома, пользователи стали активнее заниматься самообразованием. Предсказуемо пострадал сегмент непродовольственного ритейла – потребители решили отложить ряд покупок до лучших времен. Произошло логичное снижение активности в туристической отрасли вследствие закрытия границ. Видео контент остается основным видом развлечения в период самоизоляции

Прогноз потребительского поведения на фоне COVID-19

BCG и исследовательский холдинг «Ромир» провели анализ готовности потребителей к покупкам на ближайшее время, и составили прогноз изменения их поведения на следующие полгода. Вот что получилось.

Большинство людей уже сформировали запасы по основным видам продуктов и товарам для дома. Если же они будут тратить больше денег, то только из-за особого случая или вследствие ожидаемого повышения цен, чтобы вновь пополнить свои запасы. Большую роль для клиентов играют акции и распродажи. Для сферы развлечений все очевидно. Люди перестали посещать места скоплений людей, поэтому распределение их ресурсов переходит в онлайн развлечения.

Как менялся трафик и спрос в сегменте еcommerce

В рамках исследования платформы InSales анализировался трафик свыше тысячи онлайн магазинов во время самоизоляции с дроблением их на сегменты. В конечном результате показано, как меняется трафик, выручка и средние чеки в период с 9 марта по 26 апреля 2020 г. в разрезе по неделям.

На последней семидневке большинство категорий товаров показали рост, причем значительный.

Снижение спроса наблюдается в категории медицинские товары, продукты питания и зоотовары, товары для взрослых.

