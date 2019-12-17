Оборот товаров на Яндекс.Маркете в 2019 году составил 200 млрд рублей

Оборот Яндекс.Маркета, на котором представлено 25 тыс. магазинов, в 2019 году достиг 200 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель сервиса Яндекс.Маркет Татьяна Умряева.

По данным Маркета, сильнее всего по сравнению с прошлым годом спрос вырос на приборы для ухода за лицом (в 5,5 раза), компрессионный трикотаж (в 4 раза), комплектующие для компьютеров (в 3 раза), косметику и парфюмерию (в 3 раза), а также книги для детей (в 3 раза).

В пятерку самых популярных товаров в этом году вошли смартфоны (Xiaomi Redmi Note 7, Samsung Galaxy A50 и Apple iPhone Xr), умный браслет Xiaomi Mi Band 3 и наушники Apple AirPods.

Пользователи сервиса также за год написали порядка 1,5 млн отзывов, около 400 тыс. из них касались товаров, а прочие — магазинов. Чаще всего они делились мнением о Яндекс.Станции — на этот товар за год написали почти 1400 отзывов. За год больше всего отзывов на товары — 75 — написал пользователь Дмитрий П.

В течение года пользователи также написали около трех тысяч статей с 9,5 млн просмотров, и самая читаемая из них — про шторки для ванн — набрала около 460 тыс. уникальных посетителей.

Напомним, сегодня Яндекс.Маркет объявил о перезапуске службы Яндекс.Доставка. Магазины со складами в Москве и Подмосковье уже могут подать заявку на регистрацию в личном кабинете обновленного сервиса.

