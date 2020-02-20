Одноклассники запустили анимированные обложки для продвижения музыкальных релизов

Социальная сеть Одноклассники запустила в веб-версии на музыкальной витрине анимированные обложки.

Интерактивная механика помогает артистам получать больше прослушиваний как отдельных треков, так и альбомов. Анимированный баннер собирает в два раза больше кликов пользователей, чем статическая обложка.

Анимированные обложки — новый формат продвижения музыкальных релизов артистов. Баннер может вести как на отдельный трек, так и на сборник, альбом или страницу артиста. Одноклассники планируют делать анимированные обложки на музыкальной витрине, чтобы анонсировать релизы артистов. Кроме этого, музыканты и лейблы могут предлагать соцсети короткие видео, чтобы размещать их на витрине в качестве баннеров. Для того, чтобы Одноклассники смогли сделать из видео анимированный баннер, оно должно иметь высокое разрешение.

Одной из первых анимированные обложки попробовала Zivert. 14 февраля у певицы вышел новый трек «ЯТЛ»: ОК разместили композицию на музыкальной витрине и сделали для нее анимированный баннер, на котором Zivert отправляла пользователям воздушный поцелуй.

Напомним, что в 2019 году соцсеть обновила раздел «Музыка» на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях, а также в приложениях Одноклассников на iOS и Android. Новый сервис получил улучшенную технологию персональных рекомендаций, интеграцию музыкальных предпочтений друзей, а также новый дизайн и навигацию.