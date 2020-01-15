В 2019 году Одноклассники увеличили рекламные доходы в 2,2 раза

Доходы Одноклассников от рекламы малого и среднего бизнеса в 2019 году выросли в 2,2 раза.

Как сообщается на специальной странице, где собраны все итоги соцсети за прошедший год, рост доходов стал возможен благодаря новой платформе бизнес-профилей и запуску собственного рекламного кабинета внутри Одноклассников. В 2019 году число предпринимателей, ведущих личные страницы в этой соцсети, превысило 1 миллион.

Также в 2019 году на 27% выросло среднее время просмотра видео в Одноклассниках. Продолжился рост игровой платформы — в первую очередь на мобильных устройствах. За 2019 год социальная сеть выплатит разработчикам мобильных игр суммарно более 600 миллионов рублей — в 2 раза больше, чем год назад.

В 2019 году Одноклассники также активно развивали систему монетизации игр с помощью рекламы в дополнение к основной монетизации через внутриигровые покупки. В результате за год социальная сеть выплатила разработчикам в 3 раза больше денег за размещение рекламы в их играх, чем в 2018 году.

В 2019 году Одноклассники сфокусировались на своей ключевой особенности и основном бизнес-направлении — коммуникационных сервисах: виртуальных подарках, стикерах, открытках, звонках, сервисе дружб и других.

За 2019 год пользователи отправили суммарно 45 миллиардов подарков (платных и бесплатных) — в 4 раза больше, чем год назад. Аудитория отправителей выросла на 45%. В пиковые дни национальных праздников количество подарков превышало полмиллиарда в сутки. Например, в День матери 24 ноября пользователи отправили 662 млн подарков, которые получили 25% жительниц России; 8 марта — более 500 миллионов; в Новый год был поставлен рекорд — более 1 млрд отправленных подарков. Все это еще раз подтвердило статус Одноклассников как главного сервиса для поздравлений в России и странах ближнего зарубежья.

Высокая активность пользователей отразилась и на росте ежедневной аудитории соцсети в России, которая увеличилась на 2,8% по сравнению с прошлым годом. В том числе на 11% выросла и ежедневная мобильная аудитория Одноклассников (mobile DAU).

Напомним, в конце декабря в мобильном приложении Одноклассников появился сервис автоматического определителя номера, с помощью которого пользователи смогут увидеть, из какой организации им звонят по телефону.

