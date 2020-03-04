Одноклассники запустили восстановление профиля с помощью распознавания лиц

Одноклассники реализовали возможность самостоятельного восстановления доступа к профилю с помощью технологии распознавания лиц и жестов.

В основе нового сервиса — собственное решение соцсети по определению лиц на базе нейросетей. Технология позволяет за считанные минуты пройти весь процесс восстановления, без заполнения заявки в службу поддержки и переписки с оператором.

В новом сервисе фотографии используются только для идентификации и не попадают на страницу пользователя в соцсети.

Новый сервис будет полезен тем, у кого нет возможности получить код восстановления на почту или смс. Одноклассники облегчают процедуру восстановления доступа, без необходимости фотографирования экрана и заполнения заявок.

Отметим, что Одноклассники последовательно развивают область применения технологии распознавания лиц, делая с ее помощью свои сервисы удобнее и при этом не нарушая конфиденциальности данных пользователей.

За последние два года в соцсети появились сервисы автоматических отметок друзей на фотографиях, видео и прямых эфирах — алгоритмы машинного обучения отмечают только тех, с кем пользователь знаком на самом деле. Также Одноклассники первыми среди соцсетей запустили сервис добавления друзей по фото — профиль человека показывается только после одобрения им заявки в друзья.