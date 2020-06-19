82% сотрудников могут вернуться в офисы через год-полтора — исследование

Топ-менеджеры ожидают, что через 12–18 месяцев в среднем 82% сотрудников в их компаниях снова будут работать в офисах. Такие результаты показало глобальное исследование бизнеса, проведенное по заказу Xerox.

Готовясь к возвращению персонала, организации инвестируют в новые ресурсы для поддержки гибридной занятости — удаленной и офисной. В ответ на вызовы пандемии компании планируют на 56% увеличить бюджеты на внедрение высоких технологий и ускорить цифровую трансформацию на 34%.

Участники исследования рассказали, что столкнулись с серьезными вызовами при внезапном переходе на удаленную работу: 72% опрошенных сообщили, что не были полностью готовы к этому с технической точки зрения. Наряду с технологиями (29%) главными проблемными зонами во время вынужденной работы из дома были нарушения коммуникации между командами и между отдельными сотрудниками (26%), а также сохранение концентрации (25%).

Ключевые результаты исследования и выводы Xerox:

Компании планируют вернуть большинство сотрудников в офисы, но сохранят расширенные политики удаленной работы.

До обязательного перехода на работу из дома 33% респондентов отмечали, что их больше всего беспокоит безопасность сетей и данных при взаимодействии с удаленными сотрудниками. 24% были озабочены производительностью персонала, а 16% — технической инфраструктурой. Эти опасения в сочетании с убежденностью 95% респондентов в том, что личное общение важно для развития личности и выявления талантов, указывают на то, что широко распространившаяся дистанционная работа не заменит традиционные подходы.

Вывод: сотрудники могут не вернуться в офисы сразу и в прежнем количестве, но в обозримом будущем организациям будет необходима поддержка гибридной занятости.

Внезапные предписания о работе из дома быстро выявили технические пробелы.

Быстрый переход на удаленную работу вызвал трудности у большинства компаний. Только 28% отметили, что были полностью к этому готовы, а 29% признали технологии своей главной уязвимостью. Если говорить о технологиях, респонденты назвали своими главными проблемами удаленную ИТ-поддержку (35%), несовершенство средств управления рабочими процессами (27%), нехватку инструментов коммуникации и совместной работы (22%), а также облачных решений (10%). 85% руководителей упустили из виду доступность и простоту использования офисных принтеров. Больше всего этого не хватает респондентам из США (93%), за которыми следуют Германия (92%) и Франция (91%).

Вывод: чтобы в будущем смягчить последствия дестабилизирующих факторов, таких как быстрый переход на удаленную работу при пандемии COVID-19, компании будут стремиться инвестировать в новые технологии и исследовать дополнительные возможности существующих инструментов, ускоряя процессы цифровой трансформации.

Приоритеты при закупке технических решений смещаются в сторону улучшенной поддержки сотрудников.

В результате технических пробелов, выявленных при внедрении преимущественно удаленной работы, 70% ИТ-руководителей по всему миру пересматривают расход своих бюджетов. Компании наращивают инвестиции в технические ресурсы для дистанционной работы (55%) или в гибрид удаленных и офисных ресурсов (40%). Другие инвестиционные приоритеты бизнеса в период пандемии — облачные решения (65%), программное обеспечение для удаленной ИТ-поддержки (63%) и совместной работы (52%).

Вывод: пандемия COVID-19 ускоряет реализацию планов цифровой трансформации. Компании уделяют повышенное внимание удовлетворению потребностей сотрудников как в оборудовании, так и в программном обеспечении.

Напомним, вчера были опубликованы результаты опроса руководителей российских digital-агентств, целью которого было выявление последних тенденций, связанных с началом экономического кризиса в результате пандемии.



