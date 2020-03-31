В России могут ограничить трафик иностранных ресурсов

Это может коснуться Facebook, Twitter и Telegram

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и Минкомсвязи обязать российских интернет-провайдеров на время карантина, вызванного распространением коронавируса, закрепить предоставление приоритета трафику отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство.

Качество же доступа к иностранным ресурсам, которые не соблюдают законодательство, может быть снижено, полагает господин Горелкин. В числе таких ресурсов он называет Facebook, Twitter, Telegram и другие зарубежные сервисы.

По мнению депутата, в первую очередь операторы должны давать приоритет сервисам организаций, которые занимаются соцзащитой, и ресурсам, которые занимаются распространением официальной информации о распространении COVID-19. Также важно поддержать отечественные онлайн-ресурсы, предоставляющие услуги в сфере онлайн-коммуникаций, доставки и досуга граждан в режиме самоизоляции.

Предложение депутата касается возможных случаев перегрузок сетей операторов из-за увеличения трафика домашнего интернета.

Напомним, Антон Горелкин является автором резонансного законопроекта об ограничении до 20% доли иностранного капитала в интернет-ресурсах, значимых для информационной инфраструктуры, внесенного в госдуму летом прошлого года.

