Одноклассники начали подключать к звонку по приглашению пользователей без авторизации

Одноклассники расширили возможности собственного сервиса голосовых и видеозвонков: теперь к звонку можно подключить собеседников, неавторизованных в социальной сети, с помощью приглашения-ссылки. Новый сервис гостевого доступа в звонок появился в десктопной версии Одноклассников, а также в мобильных приложениях для iOS и Android.

Для создания звонка или групповой конференции авторизоваться в соцсети нужно только инициатору вызова, остальные участники разговора могут быть приглашены по ссылке.

Команда социальной сети таким образом поддерживает пользователей, которые в условиях самоизоляции смогут общаться как с близкими и друзьями, так и проводить встречи с коллегами дистанционно с использованием возможностей звонков без каких-либо ограничений.

Для того чтобы создать звонок со ссылкой в веб-версии Одноклассников, инициатору нужно нажать кнопку «Начать звонок» в разделе «Сообщения», получить ссылку с помощью опции добавления людей к вызову и выслать ее собеседникам в соцсети или с помощью любого внешнего сервиса. В мобильных приложениях создать звонок можно во вкладке «Звонки» раздела «Сообщения». При этом длительность звонка не ограничена, а к групповому звонку можно подключать до 100 человек одновременно.

Если у собеседника нет аккаунта в Одноклассниках или он не авторизован, после перехода по ссылке ему достаточно указать свое имя, чтобы присоединиться к звонку как гость.

По статистике, во время пандемии количество звонков в Одноклассниках выросло на 39%, они стали одним из самых динамично растущих сервисов соцсети в этот период. Количество групповых звонков в пике росло на 70% в сутки и в четыре раза — для конференций с участием 5 и более человек.

Напомним, возможность выхода в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников появилась в Одноклассниках в середине апреля. Это стало возможным благодаря технологиям, реализованным разработчиками соцсети на базе собственной платформы голосовых и видеозвонков.

