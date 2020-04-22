В Одноклассниках появилась возможность запускать трансляции видеозвонков

В Одноклассниках появилась возможность выйти в прямой эфир в режиме видеозвонка на двоих и группового звонка до 100 участников. Это стало возможным благодаря технологиям, реализованным разработчиками соцсети на базе собственной платформы голосовых и видеозвонков.

Теперь с помощью звонков один на один, узким кругом или расширенным до 100 участников пользователи могут проводить прямые эфиры в своем личном профиле или группе.

При этом авторы трансляции звонка смогут разграничивать доступ к просмотру: для всех пользователей соцсети, только для друзей или участников группы, либо в формате приватной трансляции с доступом по ссылке.

Для удобства последующего просмотра для тех, кто не успел подключиться к групповому видеозвонку, Одноклассники предусмотрели в своей платформе функцию записи звонков с возможностью дальнейшей публикации видеороликов в соцсети с теми же настройками приватности, что и при трансляции.

Опубликовать запись звонка или создать трансляцию можно как от личного профиля, так и от имени группы. Чтобы трансляция не стала сюрпризом для собеседников, ссылка на видео или эфир сразу появляется в чате, где проводится звонок. На экране звонка при этом отображается надпись «Ваш звонок в прямом эфире» или «Идет запись звонка».

Вывести звонок в эфир очень просто — нужно в настройках вызова выбрать пункт «Трансляция звонка», определиться с настройками приватности и запустить совместный стрим. Транслировать звонки можно в веб-версии ОК и Android-приложении, в ближайшее время эта функция появится и на iOS. Для записи видеозвонка нужно выбрать в настройках пункт «Запись звонка» во время разговора. Функция записи доступна на всех платформах.

Напомним, на днях в социальной сети Одноклассники появилась витрина онлайн-услуг для поддержки малого бизнеса и исполнителей в период самоизоляции.