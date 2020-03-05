В Одноклассниках появилась лента новостей о коронавирусе

В разделе «Рекомендации» социальной сети Одноклассники появилась отдельная лента c посвященными коронавирусу COVID-19 новостями от верифицированных групп в соцсети.

В ленту будут попадать только публикации Министерства здравоохранения РФ и официальных групп общественно-политических и новостных СМИ. Кроме того, при первом входе в новый раздел все пользователи увидят рекомендации от Минздрава в формате инфографики.

Новый сервис позволит всем, кто следит за новостями о вирусе, оперативно получать проверенную журналистами СМИ информацию и быть в курсе того, что происходит в разных регионах России и за рубежом. В основе работы нового сервиса — машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, относится ли публикация к теме коронавируса, и размещает ее в ленте.

О последних и самых актуальных новостях по теме пользователи также смогут узнать из своей основной ленты в Одноклассниках — в ближайшие дни там появится специальный блок со ссылками на публикации.

Отметим, что социальные сервисы Twitter и Facebook начали блокировать объявления недобросовестных рекламодателей, которые пытаются нажиться на дезинформации, связанной с коронавирусом (COVID-19).