Одноклассники удвоили свои доходы от рекламы

Одноклассники подвели итоги 2019 года по монетизации различных направлений и сервисов соцсети. Главным драйвером выручки Одноклассников продолжает оставаться реклама.

Доля рекламных доходов соцсети за последние 5 лет выросла вдвое: если в 2014 году реклама занимала порядка 20% доходов, то в 2019 этот сегмент превысил 40% от общей выручки Одноклассников. Самым растущим сегментом стала мобильная реклама — ее доля от общей рекламной выручки в 2019 году превысила 60%.

В 2019 году общее число рекламодателей в Одноклассниках выросло на 33,4% — во многом благодаря запуску новых технологичных рекламных продуктов, развитию платформы Одноклассников для бизнеса и нестандартных механик коммерческих спецпроектов. В частности, интеграции брендов в сервисы виртуальных подарков, звонков и стикеров мотивировали большую аудиторию соцсети на взаимодействие друг с другом и приносили рекламодателям до 40 млн контактов с потенциальными клиентами за один проект.

Рекламная модель монетизации в Одноклассниках сохраняет высокий потенциал роста. В ближайшие годы, по оценке соцсети, рекламная выручка будет расти в первую очередь благодаря рекламе в ленте новостей — в частности, на мобильных устройствах, и видеорекламе. Этому способствует рост вовлеченности в ленте Одноклассников, увеличение мобильной аудитории социальной сети (рост mobile DAU в России на 11% год к году) и развитие видеоплатформы.

Также сегодня Яндекс сообщил о росте количества рекламодателей, размещающих видеорекламу в Видеосети в 2019 году на 278%.

