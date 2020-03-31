В Одноклассниках появились госуслуги

Социальная сеть Одноклассники совместно с порталом «Госуслуги» запустили приложение внутри соцсети, с помощью которого люди смогут воспользоваться популярными государственными сервисами, не покидая соцсеть.

Так Одноклассники помогут расширить возможность оформления услуг онлайн для всех пользователей, что особенно актуально в момент распространения коронавируса COVID-19, когда сотни тысяч людей по всей стране находятся на самоизоляции.

Теперь, не покидая Одноклассников, пользователи со всей России могут зарегистрировать автомобиль, подать заявку на получение материнского капитала или оформить загранпаспорт для будущих поездок. В будущем сервис планирует охватить все наиболее востребованные сервисы портала «Госуслуги».

Сейчас для доступа к сервисам в приложении нужно авторизоваться через аккаунт Госуслуг, в дальнейшем планируется более тесная связка сервиса с социальной сетью, которая в том числе позволит получать уведомления о ходе получения госуслуг в личных сообщениях в Одноклассниках.

Сервисами «Госуслуг» в соцсети можно пользоваться как с компьютера, так и со смартфона, в том числе в мобильных приложениях ОК для iOS и Android.

Напомним, что в начале марта в разделе «Рекомендации» Одноклассников появилась отдельная лента c посвященными коронавирусу COVID-19 новостями от верифицированных групп в соцсети.

